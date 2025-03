Basket serie B:. Adamant, serata positiva: "Ora vincere con Iseo"

Un successo agevole, che fa tornare il sereno e proietta l’Adamant ad un’altra sfida fondamentale per la classifica, domani sera nella tana di una Iseo reduce da quattro sconfitte di fila. Il "tour de force" dei biancazzurri, con tre partite ravvicinate in sei giorni, si chiuderà in terra bresciana, ma prima coach Benedetto ha voluto fare un’analisi della vittoria di mercoledì sera contro Social Osa Milano: "Ci hanno messo in difficoltà nel primo quarto – le parole del tecnico biancazzurro –, non ci aspettavamo che mettessero in campo una difesa a zona sin dalla palla a due, per cui ci abbiamo messo un po’ per carburare. Dal secondo parziale in poi è stato tutto in discesa, e negli ultimi minuti non nascondo una gestione centellinata dei minutaggi per far rifiatare qualcuno. Iseo arriva da quattro sconfitte di fila? Queste cose meglio non pensarle, diciamo invece che hanno dominato la prima parte di stagione vincendo tanti scontri diretti, sarà una partita complicata e per noi una missione importante ai fini della classifica. Affronteremo un altro lungo viaggio in pullman, veniamo da una trasferta impegnativa a San Giorgio su Legnano e a distanza di sei giorni saremo sottoposti ad una fatica supplementare: non sarà certamente un alibi, ma è un dato da tenere in conto".

In conferenza il tecnico dell’Adamant ha voluto rivolgere un pensiero ed un augurio di pronta guarigione al dirigente biancazzurro Nicola Branchini, vittima di un problema di salute negli ultimi giorni. In vetta alla classifica non è cambiato praticamente nulla, visto che Pordenone continua la propria marcia e in scia rimangono Ferrara e Monfalcone, distanti appena due punti: più staccata, ma forse la più in forma del momento, la Sangiorgese, poi Iseo, Mantova, Pizzighettone e all’ottavo posto Oderzo. Fondamentale per l’Adamant è mantenersi in scia ai friulani, che domenica pomeriggio saranno di scena sul complicato parquet di Curtatone nella tana degli Stings Mantova: l’impressione è che il turno del weekend possa rappresentare un importante crocevia per la vetta, con tutte le prime tre impegnate in trasferte sulla carta difficili. Vedremo se cambierà qualcosa, o resterà per un’altra settimana ancora tutto invariato.

Jacopo Cavallini