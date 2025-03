Sella Cento, attenta all’ex Mussini. E’ il faro della rivelazione Avellino

Niente sosta nel weekend, come da programma iniziale: domani sera la Sella recupera ad Avellino, con palla a due alle 20.30 al Pala Del Mauro. Dalla Campania, comincia il trittico di sfide che valgono una bella fetta di stagione, prima i biancoverdi di Crotti, poi Livorno e Orzinuovi, a comporre tre settimane di fuoco e decisive in ambito salvezza diretta. La palla passa ora letteralmente in mano ai ragazzi di Di Paolantonio, ancora in parte padroni del proprio destino, ma obbligati a fare e a dare qualcosa in più rispetto all’ultimo match perso in volata in casa contro l’Urania Milano. Partenza oggi in treno direzione Napoli, poi in pullman verso l’Irpinia, lo stesso che riporterà sabato notte diretti a Cento i biancorossi, che già nelle prossime ore potranno prendere confidenza con il contesto avellinese.

Questo il menù del primo dei tanti viaggi che la Sella dovrà fare su e giù per lo stivale fino a fine aprile, saranno cinque infatti le trasferte nelle prossime sette gare. La prima grossa novità è data dal ritorno a (quasi) pieno regime di Alessandro Sperduto, che tre mesi abbondanti dopo il pesante infortunio alla schiena di cui è stato vittima nel match contro Cividale, tornerà finalmente in campo, anche se non ancora al 100% della condizione.

Presenti anche Alessandrini, che già aveva avuto modo di riassaggiare il parquet nella sfida con Milano, e Delfino, colpito nei giorni scorsi da un forte attacco febbrile. L’unico indisponibile sarà Tamani, che ne avrà ancora per almeno tre settimane per l’infortunio alla caviglia, la stessa che lo aveva costretto a stare ai box più volte nella prima parte di stagione.

Di fronte, una Avellino che si approccerà all’appuntamento carica a mille, galvanizzata dal successo di domenica scorsa sulla Fortitudo: 79-73 con 24 punti di Lewis e la doppia doppia di Bortolin (10+12 rimbalzi).

Un ritorno alla vittoria che ha riacceso in toto le speranze playoff dei neopromossi "Lupi", dopo le due sconfitte consecutive contro Cividale e Livorno, ora noni in classifica alla pari di Verona e Pesaro. Crotti, il tecnico cremasco che l’anno scorso ha guidato Avellino alla promozione dopo le esperienze a Lumezzane e Orzinuovi, dovrebbe fare a meno soltanto dell’infortunato Chinellato (ginocchio), per il resto tutti presenti.

Compreso il grande ex, Federico Mussini (15.7 punti e 3 assist), che sarà affiancato dall’ala della Florida Jaren Lewis (14.8 e 6.8 rimbalzi) e dal lungo Earlington, 24enne prodotto della St. John’s University che sta viaggiando a 14.6 punti e 6 rimbalzi catturati a partita.

Giovanni Poggi