Basket, in serie C derby salvezza a Pontedera, tra la Juve ed il CUS Pisa

Pisa, 14 marzo 2025 – A cinque turni dal termine della regular season, la stagione del Cosmocare CUS Pisa, fanalino di coda nel campionato di serie C, è arrivata ad un bivio potenzialmente decisivo. Gli universitari sono infatti di scena a Pontedera, in un derby sul campo di una Juve che è penultima, con quattro punti in più in classifica ed il vantaggio nello scontro dell’andata. Inutile dire che per il CUS l’unico risultato utile è la vittoria, per continuare a sperare di poter abbandonare l’ultimo posto, sinonimo di retrocessione diretta.

JUVE PONTEDERA – La squadra di coach Becagli, reduce da una salvezza veramente sofferta, ha mantenuto la propria fisionomia tra le guardie e gli esterni, confermando l’ex cussino Francesco Regoli, il capitano Doveri, Giulio e Andrea Maltomini e Lucchesi, rivoluzionando l’area piccola con gli innesti dei lunghi Malfatti e Mancini, con un passato in C gold e B. La compagine pontederese, che ha prevalso all’andata sul quintetto di Scocchera, ha finora vinto due gare in più dei pisani, con Mancini, Giulio Maltomini e Regoli tra i principali realizzatori. Nello scorso turno i pontederesi hanno perso sul campo della diretta concorrente Dukes Sansepolcro, riuscendo comunque a mantenersi avanti nella differenza canestri.

COSMOCARE CUS PISA – All’andata i ragazzi di coach Scocchera hanno vissuto una serata da dimenticare in attacco, soprattutto nel tiro da tre punti, con una percentuale di realizzazione, di 3 su 22 tentativi, che non ha lasciato scampo alle chance universitarie, nonostante il buon lavoro sotto di Carpitelli e Spagnolli. I gialloblù sono reduci da una sconfitta casalinga con Sancat Firenze, al termine di un match sempre in salita, compromesso da un pessimo avvio. La squadra pisana, che non riesce a trovare la necessaria continuità dal quintetto ed ha una panchina corta, deve affrontare le ultime cinque giornate della regular season con il coltello tra i denti, puntando a vincere tutte le gare, per continuare a sperare di evitare l’ultimo posto. Soprattutto a Pontedera, sul campo di una Juve penultima, co 4 punti in più dei pisani, l’obiettivo è vincere, possibilmente con più di 6 punti di scarto, per poter continuare a sperare nell’accesso ai play-out.