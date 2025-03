Bcl cerca la certificazione. Dura trasferta a Oleggio

A metà dell’opera. Si chiude il girone di andata del mini-torneo "In Gold" della serie "B" interregionale della "Division" Nord-Ovest e Bcl cerca il blitz con effetti speciali nella difficile trasferta di Oleggio (oggi, ore 18, arbitri Sarzano di Casale Monferrato e Venezia di Sedriano di Milano, con l’assenza di Tempestini e un Trentin non al meglio), contro il team denominato Magic Basket. Obiettivo, mantenere il primato, visto che è in vantaggio negli scontri diretti con S.Miniato, con cui, attualmente, divide la vetta e per certificare con la matematica la qualificazione ai play-off per la promozione in "B" nazionale (si qualificano le prime otto).

Bcl comanda con 24 punti, insieme a San Miniato, ma leader per la differenza canestri positiva nei confronti dell’Etrusca; Oleggio segue a 22, ma deve recuperare il match contro Empoli. I novaresi, soprannominati gli "Squali", rappresentano una delle franchigie favorite per il successo finale, come Saronno nella passata stagione. Per il momento stanno viaggiando a corrente alternata, con già due sconfitte in questa fase, a Quarrata e in casa con San Miniato. La squadra di Oleggio (il nome della cittadina deriva da "olesin", da "ol", collina e "esin", fiume) dovrà affrontare la grande potenzialità offensiva dei biancorossi lucchesi allenati da coach Olivieri che detengono, per il momento, il miglior attacco del torneo.

Per i piemontesi non ci sarà Kavachev, l’ala grande classe 2004 che si è accasato a Brindisi. L’allenatore è un "ex", Michele Catalani, che guidò Lucca in "B" nel ’19-’20, quella finita anzitempo per la pandemia. L’altro "ex" è Del Debbio. Il roster è di assoluto valore: tutti giovanissimi, ma spicca Pilotti, centro di 45 anni e il play De Ros, classe 1998. Ma ci sono pure i vari Toffanin, Lonati, Garavaglia, Van Elswyk, tutti under 21. Match sicuramente difficile. E’ la terza trasferta per Barsanti e compagni, il bilancio è di un successo (contro Gazzada che sarà l’avversaria domenica prossima, nella prima giornata di ritorno) e di un ko, a Pavia.

La formazione del presidente Benigni cercherà di mantenere il primato per avere il vantaggio del fattore campo nella fase decisiva.

Massimo Stefanini