Serie B Interregionale: la classifica comincia a sorridere. New Flying Balls, la forza del gruppo di Lolli. Piazza, Myers e Domenichelli piegano Cagliari

New Flying Balls

97

Esperia Cagliari

68

NEW FLYING BALLS: Myers 11, Torreggiani, Zani 1, Ranitovic 9, Domenichelli 15, Ranuzzi ne, Tibs 9, Cortese 14, Balducci 13, Piazza 16, Baggi 9. All. Lolli.

CAGLIARI: Cabriolu 5, D’Elia 2, Giordano 13, Potì, Villani 3, Thiam 10, Locci 5, Maresca 13, Bartolozzi 15, Sanna 2. All. Manca.

Arbitri: De Rosa e D’Amico.

Note: parziali 22-17; 47-42; 71-51.

Premono sull’acceleratore nei secondi 20’ di gara e per i New Flying Balls arriva il secondo importante successo consecutivo nei play-in Gold del campionato di Interregionale: a farne le spese a Ozzano è l’Esperia Cagliari, al terzo ko di fila. Per gli ozzanesi di coach Matteo Lolli una vittoria determinante per agganciare il corposo gruppo a quota 12, che in vista del match di domenica alle 18 contro Viterbo potrebbe scompaginare la classifica.

Gara in equilibrio nelle prime battute di gara, con le triple di Myers a dare il via (13-6) e con Giordano e Maresca a ribattere per il -5 alla prima sirena. Cagliari piazza un break di 0-8 fino al 22-22, ma Ranitovic prima e le triple di Piazza e Baggi poi danno una boccata d’ossigeno ai padroni di casa, che si vedono avvicinare dai sardi fino al 44-42: di Piazza l’ultimo guizzo che manda tutti negli spogliatoi.

E qui cambia l’inerzia, con Cortese che sale in cattedra e redige in solitaria il 7-0 che dà la prima vera spallata agli ospiti. Cagliari segna timidamente il 54-44 prima del rumoroso break di Domenichelli che con 4 triple consecutive fa 15-4 di parziale e lancia i ‘palloni volanti sul +21. A questo punto serve solo amministrare il gap e grazie ai canestri di Tibs, Balducci e Piazza (che chiude con 16 punti, 7 assist, 5 recuperi e 30 di valutazione), Ozzano vola a +32 e chiude definitivamente i conti.

Le altre gare: Amatori Pescara-Recanati 80-73, Vigor Matelica-Stella Ebk Roma 62-69, Loreto Pesaro-L’Aquila 84-69, Stella Azzurra Viterbo-Attila Porto Recanati 72-82, Carver Cinecittà-Bramante Pesaro.

La classifica: Loreto Pesaro 22; Vigor Matelica 20; Carver Cinecittà 18; Attila Porto Recanati e Bramante Pesaro 14; L’Aquila, Esperia Cagliari, Stella Azzurra Viterbo, Amatori Pescara, New Flying Balls e Stella Ebk Roma 12.

Giacomo Gelati