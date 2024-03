Basket B interregionale, Play In-Gold. Matelica corsara. Battuto Fiumicino

Supernova Fiumicino

70

Vigor Matelica

80

: Grilli 12, Agbara, Diedhiou, Tebaldi 7, Martino 4, Lemmi 4, Staffieri 6, Avramov 15, Allodi 15, Babilodze 7. All. Bonora.

HALLEY MATELICA: Provvidenza 10, Mutombo ne, Morgillo, Carone, Mazzotti 10, Ciampaglia, Mentonelli 2, Riccio 25, Mariani 19, Musci 14. All. Trullo.

Parziali: 22-20, 18-20, 13-20, 17-20.

Prosegue la marcia dell’Halley Matelica che espugna il Pala Supernova e batte 70-80 i padroni di casa di Fiumicino al termine di una gara ben interpretata dai giocatori di coach Trullo (foto). Successo prezioso per la formazione marchigiana trascinata dal duo Riccio (25 punti) e Mariani (19), che porta ben quattro giocatori in doppia cifra e segnano così la partita.

Nel primo quarto il testa a testa entra subito nel vivo: Riccio e Avramov si scambiano i complimenti, con le squadre che al 10’ restano a contatto (22-20 per Fiumicino). L’equilibrio non si spezza neppure nel secondo periodo, con le formazioni che si scambiano la leadership a vicenda: Mariani impatta nel punteggio ed a metà partita si è in parità sul 40-40. La gara si mantiene in equilibrio e mostra anche una bella pallacanestro.

Di ritorno in campo è il Matelica che parte con il piede giusto trovando più soluzioni difensive che alla fine si riveleranno determinanti: la formazione di coach Trullo cavalca la verve offensiva di Riccio e Mariani, trovando il break che vale il 53-60 al 30’. La gara inizia a prendere una piega.

Nell’ultimo periodo Fiumicino prova inevitabilmente il tutto per tutto pur di rientrare in partita, ma l’Halley Matelica tiene botta e ricaccia indietro ogni tentativo degli avversari: Riccio firma i punti decisivi per il 70-80 finale, consegnando un successo pesantissimo a Matelica.