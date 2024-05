Basket B Interregionale Play-off. Use avanti con il talento di Guido Rosselli. Un’altra battaglia ma la festa è biancorossa

use empoli

68

quarrata

66

USE COMPUTER GROSS: Giannone 13, Giantini n.e., Baccetti, Sesoldi 7, Rosselli 13, Fogli n.e., Calabrese 2, De Leone 13, Mazzoni 2, Quartuccio 11, Tosti n.e., Cerchiaro 7. All. Valentino.

DANY QUARRATA: Marini, Mustiatsa 4, Sevieri n.e., Balducci 11, Molteni 11, Falaschi 5, Calugi, Regoli 15, Frati n.e., Antonini 7, Tiberti 13. All. Tonfoni.

Arbitri: Corso di Vecchiano e Nocchi di Vico Pisano.

Parziali: 19-20; 38-35; 49-50.

EMPOLI – L’Use è in semifinale play-off di Serie B Interregionale. Al termine di un’altra gara al cardiopalma, decisa sul fil di sirena, i biancorossi battono Quarrata in un Pala Sammontana stracolmo di entusiasmo e passano il turno, dove se la vedrà con Cecina. Gara-tre si apre su ritmi alti con il primo quarto che si chiude 19-20. Qui l’Use prova ad allungare (Giannone trova la prima tripla del 27-21 e Rosselli (nella foto) firma il 32-25, poi Sesoldi recupera la palla e va ad appoggiare il 38-35 di metà partita. L’equilibrio prosegue anche dopo l’intervallo (49-50 al 30’). Nell’ultimo tempino si arriva fino al 64-64, poi Rosselli mette il 66-64, ma Quarrata risponde (66-66). Mancano 10 secondi, quanto basta al solito Rosselli per firmare il successo con un due su due dalla lunetta e subito dopo stoppando l’ultima azione pistoiese.