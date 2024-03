Basket B Interregionale Play-Out. Altra sfida salvezza per l’Abc Castelfiorentino. Al Pala Betti arriva il Collegno di Tiagande

Neanche il tempo di gustarsi la bella vittoria sul filo di sirena contro Campus Piemonte, che l’Abc Solettificio Manetti Castelfiorentino è chiamata a scendere subito in campo per un altro determinante scontro diretto in chiave salvezza. Stasera alle 21, sempre al Pala Betti, i gialloblù valdelsani ricevono infatti Collegno nella prima giornata di ritorno dei play-out di Serie B Interregionale (arbitri Montano di Monteriggioni, Sposito di Livorno). I ragazzi di coach Sesoldi proveranno ad apporre il sesto sigillo consecutivo al Pala Betti. Per farlo, saranno chiamati a replicare la prova di autorità con cui, lo scorso 1 marzo, hanno inaugurato la seconda parte di stagione andando ad espugnare il PalaCollegno per 68-80. Dal canto suo, la squadra piemontese arriverà a Castelfiorentino sulla scia dell’acuto conquistato in terra ligure ai danni della Pallacanestro Sestri (73-78), successo che ha permesso alla formazione di coach Comazzi di mettere un piede e mezzo nella prossima serie B Interregionale. I piemontesi sono infatti quarti a più 4 sulla posizione che costringerebbe ad ulteriori spareggi, occupata in questo momento proprio da Sestri, che ha però gli stessi punti dell’Abc. All’andata, a fare il bello ed il cattivo tempo per la squadra di casa è stata l’ala Tiagande, autore di una stratosferica doppia-doppia (24 punti e 17 rimbalzi) che ha confermato tutta la pericolosità del miglior marcatore del girone A. L’Abc Solettificio Manetti dovrà quindi confermare la propria solidità difensiva cercando, al contempo, di ritrovare quelle certezze offensive che sono in parte mancate nelle ultime due uscite.