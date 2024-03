Basket B Interregionale Play-out. Pucci manda in delirio il Pala Betti. Abc, altro passo verso la salvezza

abc castelfiorentino

74

collegno

73

ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Rosi n.e., Lazzeri, Corbinelli 11, Pucci 15, Viviani n.e., Zaiets 9, Scali 15, Nepi 16, Cantini, Nannipieri 3, Ticciati n.e., Delli Carri 5. All. Manetti.

COLLEGNO BASKET: Borgialli 17, Bossola, Milone, Tarditi 11, Framarin 2, Elkazevic, Fracasso 3, Tiagande 12, Mortarino 14, Lo Buono n.e., Diakhate n.e., De Bartolomeo 14. All. Comazzi.

Arbitri: Montano di Monteriggioni e Sposito di Livorno.

Parziali: 20-28; 38-49; 56-66.

CASTELFIORENTINO – Costretta a rincorrere praticamente per l’intera partita l’Abc riesce a mettere la testa avanti soltanto a fil di sirena, ma quando più conta per bissare il successo dell’andata e portare a casa altri 2 punti preziosi verso la salvezza. Avvio da dimenticare per i gialloblù valdelsani con gli ospiti che scappano subito sullo 0-14, raggiungendo poi anche il +17 (4-21). Corbinelli e Scali suonano la carica (13-28), con Delli Carri dall’arco e Nannipieri che chiudono la prima frazione sul 20-28. Corbinelli dall’arco prosegue la rimonta castellana, mentre la stoppata di Nannipieri spalanca la strada al -3 a firma Pucci (25-28 al 12′). Collegno reagisce, ma 4 punti di Scali valgono il 32-34 a metà parziale. A questo punto, però, Collegno scappa di nuovo (38-49 all’intervallo lungo). Al ritorno dagli spogliatoi Corbinelli è costretto ad uscire per una brutta botta al naso e, nonostante i punti di Nepi Collegno appare in controllo finché Zaiets dalla lunetta non firma il 56-66 del 30’. Nell’ultimo quarto reazione d’orgoglio dell’Abc che con un break di 7-0 riapre totalmente i giochi (65-68 con 3’30” da giocare). Nel finale la sfida si sposta tutta dalla lunetta. All’uno su due di Borgialli segue il due su due del solito Scali per il 70-71 con 45 secondi da giocare. Sul fallo sistematico successivo, De Bartolomeo ristabilisce un possesso pieno di vantaggio per Collegno, ma Nepi fa di nuovo meno uno (72-73). L’errore piemontese sulla rimessa concede ai gialloblù locali l’ultimo possesso e stavolta il nome che mette la firma è quello di Alessandro Pucci che, su fallo subito, firma con freddezza dalla lunetta il sorpasso decisivo che vale il sesto successo stagionale al Pala Betti.