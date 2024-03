Basket B interregionale, playout. A Mondragone disco rosso per la Virtus

Centro Basket Mondragone

85

Virtus Civitanova

82

: Savarese 6, Di Napoli 15, Verazzo 4, D’Agostino ne, Pagliaro, Tonfack 20, Ogbodu ne, Okoro ne, Puoti 13, Mrgic, Hajrovic 27.

CIVITANOVA: Arienti 23, Bini 10, Botteghi 6, Felicioni 2, Vallasciani 15, Cicconi Massi 2, Abbate ne, Fermani ne, Micalich 24, Seri. All. Schiavi.

Arbitri: Faro e Rosato di Roma.

Parziali: 19-18, 42-38, 61-53, 85-82.

Seconda sconfitta di fila per la Virtus che torna a mani vuote da Mondragone nella prima giornata di ritorno dei playout della B interregionale di basket. È una partita combattuta in cui la squadra di casa nel finale riesce ad allungare il passo di quel tanto da non permettere agli avversari di rientrare in partita. Alla formazione ospite non sono state sufficienti le prove di Michalich ed Arienti che si fanno valere in fase realizzativa con 24 e 23 punti, da segnalare i 27 punti messi a segno da Hajrovic per la formazione di casa. Vallasciani della Virtus è uscito per cinque falli.