Serie B Interregionale, quarti di finale. Quanta sofferenza. Ma il Bramante va

BRAMANTE

67

SUPERNOVA FIUMICINO

61

BRAMANTE : Cavedine ne, Delfino 12, Crescenzi, Ricci 7, Sgarzini 7, Ferri 6, Nicolini E. ne, Centis 5, Sabbioni ne, Stefani, Panzieri 10, Giampaoli 20. All. Nicolini M.

FIUMICINO: Grilli 7, Agbara, Fanti 6, Diedhiou, Tebaldi 2, Martino 27, Lemmi 5, Staffieri 8, Babilodze 6. All. Pasquinelli.

Parziali: 19-11, 35-24, 49-45, 67-61 Usciti per 5 falli: Martino (Fiumicino).

Il Bramante si aggiudica il primo capitolo della serie dei quarti di finale playoff di serie B Interregionale. Al PalaMegabox i biancoblu battono con fatica il Fiumicino che non si è comunque presentato all’appuntamento al completo. Una gara che i pesaresi hanno subito preso per le corna, conducendo anche in doppia cifra fino all’intervallo. Poi nella ripresa gli ospiti si sono messi a zona bloccando il ritmo dei locali. Si è iniziato a giocare punto a punto, ma il Bramante ha retto grazie ad una grande difesa che alla fine è stata la chiave del successo. Nel secondo tempo infatti i marchigiani hanno faticato a trovare la via del canestro, e negli ultimi 40 secondi hanno anche rischiato di farsi sfuggire la vittoria sbagliando 0 su 8 dalla lunetta. Il match è stato sostenuto dalla curva dei padroni di casa, con tanti tifosi accorsi a incitare i propri beniamini.

Un incontro comunque vissuto con tensione da ambo le parti, vista l’importante posta in palio. Nell’ultimo quarto si è infotunato Ricci che ha preso una botta in volto su un blocco. Si spera di recuperarlo per il secondo atto della sfida. Le percentuali al tiro sono state basse e il gioco poco fluido. I playoff possono giocare brutti scherzi soprattutto mentalmente. Alla fine fortunatamente il Bramante è riuscito a contenere il ritorno dei laziali. "Andremo a Roma per chiudere la contesa – dichiara coach Nicolini –, ma sappiamo che sarà molto dura". Garadue si gioca sabato 11 maggio alle 18,30 nella capitale.

b. t.