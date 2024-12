Basket B interregionale. Sconfitta amara per l’Abc

Abc Castelfiorentino

60

Virtus Siena

80

ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Ciano 4, Rosi, Lazzeri 7, Ticciati, Corbinelli, Cicilano n.e., Viviani n.e., Falaschi 9, Azzano 12, Uche 2, Cantini 5, Gutierrez 21. All. Manetti, Lemmi

VIRTUS SIENA: CBartoletti, Dal Maso 2, Joksimovic, Zocca 14, Olleia, Costantini 8, Calvellini 18, Gianoli 11, Braccagni 5, Guerra 22. All. Evangelisti

Arbitri: Posarelli di Grosseto e Parigi di Firenze

Parziali: 14-19; 30-41; 45-54

CASTELFIORENTINO – Altro scontro diretto in chiave salvezza amaro per l’Abc Solettificio Manetti, superata al Pala Betti dalla Virtus Siena al termine di una gara combattuta. Dopo lo 0-5 in avvio l’Abc reagisce e contro sorpassa, ma i senesi rispondono chiudendo sul 14-19 al 10’. Nel secondo tempino i padroni di casa impattano a 19, poi la Virtus Siena stringe le maglie in difesa e trova ritmo in attacco volando a più 11 al riposo lungo (30-41). Dopo l’intervallo gli ospiti allungano ancora, ma una grande reazione locale vale il meno 5, che al 30’ diventa però 45-54. Nell’ultimo quarto i ragazzi di coach Manetti le provano tutte, ma la Virtus contiene bene i tentativi di rimonta e nel finale allunga fino al conclusivo 60-80.