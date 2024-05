Basket B Interregionale, semifinale playoff: vittoria di Pesaro al fotofinish e lunedì a Roma si decide chi va in finale. Il Bramante fa l’impresa e porta la favorita Virtus alla bella

BRAMANTE

69

VIRTUS ROMA

67

BRAMANTE : Delfino 10, Crescenzi 5, Ricci 9, Sgarzini, Druda ne, Ferri 16, Nicolini E. ne, Centis 2, Sablich ne, Stefani 18, Panzieri 5, Giampaoli 4. All. Nicolini

VIRTUS ROMA: Petrucci 6, Whelan 12, Frisari ne, Casale 10, Valentini 7, Zoffoli 3, Pellegrinotti ne, Columbano ne, Giorgi 7, Rocchi 14, Giacomi 6, Fokou 2. All. Tonolli

Parziali: 14-17, 36-38, 52-50.

Il Bramante firma una partita eroica, vincendo al fotofinish garadue della semifinale promozione e porta Roma alla bella. Partenza nervosa di Pesaro. La Virtus aggredisce (0-4) con Rocchi che infila la tripla e subìsce il fallo. I primi punti sono di Stefani dalla lunetta (2-4). Sempre Rocchi prova la fuga degli ospiti (2-9). Ferri con due canestri dalla lunga distanza riprende gli avversari (8-9, al 6’). Si sblocca anche Delfino al 7’ (10-12). Ma è Stefani che impatta (12-12) all’8’. L’equilibrio continua con Ricci sottomano 14-14 (9’). Il primo quarto termina con i capitolini avanti (14-17). Nel secondo periodo di gioco, Giorgi subito va a canestro (14-19). E’ Delfino dalla linea della carità che riporta in carreggiata i suoi (16-19, all’11’). La tripla di Petrucci, il 2/2 di Giacomi che poi trasforma anche in transizione porta i romani sul 19-28 (16’). I biancoblu subiscono la maggiore fisicità degli ospiti. Al 15’ sei punti punti di Ricci e il contropiede di Crescenzi ridanno respiro ai pesaresi (28-30 al 17’). Ma è sempre Rocchi a rovinare la festa (28-33 con una tripla).

Ritorna a mordere Delfino e poi Ricci che ruba palle a segna (32-33 al 19’). Stefani porta il Bramante all’intervallo lungo a -2 (36-38). Nella ripresa, Delfino pareggia (40-40, al 23’). La Virtus difende a tutto campo. Ma arriva la bomba di Ferri (43-44) e con Stefani sottomano Pesaro va per la prima volta nel match in vantaggio (45-44 al 27’). Spinge ancora Pesaro prima con Panzieri (47-46) con Crescenzi (49-46, al 29’). Sempre Panzieri con una tripla a 44’ dalla fine del terzo quarto sigla il più 4. Il terzo periodo si chiude sul più 2 per i padroni di casa (52-50). Nell’ultimo tempo, i biancoblu si arrestano e gli avversari vanno sul più 11 al 36’ (52-63).

Quando ormai sembra che Pesaro abbia alzato bandiera bianca ecco che arriva la strepitosa rimonta con Centis canestro buono e tiro aggiuntivo (54-63), poi è la volta di Stefani (58-63) e soprattutto di capitan Ferri che con due triple riapre la partita (63-63 al 39’). La difesa di coach Nicolini comincia a dare i suoi frutti. Stefani allunga (65-63 a 50’’ dal termine). La Virtus si appiglia al fallo sistematico ma Giampaoli è un icerberg (67-63 a 8’’). Non è finita Rocchi infila la bomba e a 4’’ gli ospiti sono a - 1 (67-66). Casale fa fallo su Giampaoli, il pesarese non fallisce (69-66 a 3’’). Palla ai romani a 1 secondo dalla fine. Il Bramante fa fallo e Casale sigla un solo tiro libero (69-67). Garatre a Roma lunedì alle 20.30. In palio c’è la finale.

Beatrice Terenzi