Basket B interregionale. Si dividono le strade tra Sulina e l’Halley

Si dividono le strade della Halley Matelica e del play Victor Sulina. Il club e il giocatore hanno rescisso consensualmente l’accordo di collaborazione iniziato in avvio della stagione. "Ringraziamo Victor per l’impegno e la professionalità dimostrati in questi mesi – scrive la società – e gli facciamo il più sincero in bocca al lupo per le prossime sfide che lo attenderanno". La notizia giunge contemporaneamente all’ufficializzazione del calendario della seconda fase della serie B interregionale. Siamo nel play-in gold, un girone a otto che delineerà le prime sei della griglia dei play off. I matelicesi esordiranno domenica 3 marzo a Perugia sul campo della Sicoma Valdiceppo dell’ex vigorino John David Rath. La prima a domicilio sarà domenica 10 marzo contro la Pallacanestro Palestrina. Poi, sabato 16 marzo, i biancorossi saranno ospiti della Supernova Fiumicino della leggenda del basket italiano Davide Bonora, mentre domenica 24 marzo andrà in archivio il girone di andata con il match casalingo contro la Virtus Roma di Alessandro Tonolli, dominatrice del gruppo F nella prima fase.

Il ritorno si aprirà con l’infrasettimanale prepasquale di mercoledì 27 marzo in casa contro Valdiceppo, quindi pausa di 10 giorni prima di ritornare in campo a Valmontone contro Palestrina. Ultimo match casalingo domenica 14 aprile contro Fiumicino, quindi gran finale alla palestra della Petriana per l’incontro nella tana della Virtus Roma. La formula prevede che le squadre del girone ripartano dai punti conquistati negli scontri diretti della prima fase. Sono a quota 10 Bramante Pesaro, Fiumicino e Roma, la Halley vanta 6 punti assieme a Senigallia; Palestrina ha 4 punti, Loreto Pesaro 2, Valdiceppo 0. Si qualificano per i play off le prime sei del girone. La società matelicese ha varato un mini-abbonamento: 25 euro a fronte dei 32 euro della somma dei biglietti interi per le quattro partite (non servirà a chi è già in possesso dell’abbonamento stagionale).

m. g.