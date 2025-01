Basket b interregionale: successo importante contro Teramo in un match combattuto fino alla fine. L’Olimpia Castello di Zappi sorride dopo due overtime: Conti e Zhytaryuk super

OLIMPIA CASTELLO 113TERAMO A SPICCHI 108Dopo due tempi supplementari

OLIMPIA CASTELLO: S. Conti 29, Castellari, L. Conti, Gianninoni 14, Alberti 5, D’Ambrosio Angelillo 23, Biasich 13, Galletti 2, Garuti, Torri 6, Zhytaryuk 21. All. Zappi.

TERAMO A SPICCHI: Caroè 41, Moro, Marinelli 15, Fabris 5, Tommarelli, Mazzagatti 16, Gaspari ne, Massotti 17, Di Francesco ne, Benzoni 8, Gueye 6, Luponetti ne. All. Stirpe.

Arbitri: Gaudenzi e Boudrika.

Note: parziali 29-21; 50-47; 62-69; 86-86; 99-99. Successo clou per l’Olimpia, che nel delicatissimo testa a testa-salvezza contro Teramo: impiega due overtime per strappare un referto rosa di importanza capitale per il rush finale della regular season di Interregionale: senza Ranocchi (stagione finita per l’infortunio al crociato) e Alberti (out dopo 8’ di partita) i nerazzurri gettano il cuore oltre l’ostacolo. "È stata una vittoria di importanza drammatica -dice coach Zappi-, chiaramente era un match spartiacque per la formula del campionato. Vincere nelle condizioni fisiche e mentali in cui eravamo e andare 2-0 con Teramo ci dà più tranquillità. Il futuro è un po’ meno nuvoloso oggi. Ci teniamo stretti la consapevolezza che siamo un gruppo: una squadra che non è gruppo non vince questa partita". Il grande cuore castellano nelle difficoltà. "È venuta fuori la compattezza di chi si cerca anche sotto stress, migliorando situazioni che in altre situazioni ci sono costate i 2 punti: ci siamo aiutati e questo è il segnale più bello, remiamo tutti dalla stessa parte".

Altre gare division E: Roseto 2020-Bramante Pesaro 65-66, New Flying Balls-Valdiceppo 79-72, Attila Porto Recanati-Senigallia 78-69, Virtus Civitanova-Recanati 80-64 e Vigor Matelica-Loreto Pesaro 83-65.

La classifica: Vigor Matelica 26; Loreto Pesaro e New Flying Balls 24; Recanati e Attila Porto Recanati 22; Bramante Pesaro 18; Roseto 2020 16; Valdiceppo, Virtus Civitanova e Senigallia 14; Teramo a Spicchi 12; Olimpia Castello 10.

g.g.