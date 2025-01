Basket B Interregionale. Tra Halley e Italservice Pesaro in palio il primo posto nel girone

C’è in palio il primo posto nel girone nel big match di oggi alle 18 tra Halley Matelica e Italservice Pesaro. Ma a pesare sono soprattutto i due punti che resteranno nel bottino di una delle due squadre ormai qualificate (manca solo le formalità della matematica, ma di dubbi ce ne sono pochi) alla seconda fase. La squadra di coach Gabriele Ceccarelli sale a Castelraimondo forte del netto successo di domenica scorsa contro Castel San Pietro e della pesante vittoria su Matelica all’andata, ma dovrebbe essere nuovamente senza il suo top scorer Matteo Santucci (17,0 punti di media), fermo da alcune settimane per un infortunio alla mano. Il Loreto Pesaro ha tante alternative nel reparto esterni per sopperire all’assenza del talentuoso giocatore romano. È una squadra quadrata e solida in difesa, con gerarchie chiare e mentalità vincente: una delle big del campionato. Servirà la miglior Halley per vincere la partita. Il coach Antonio Trullo recupera l’argentino Zanzottera dopo il problema muscolare che lo ha tenuto ai box nelle ultime due partite. Un elemento fondamentale per fare l’impresa e mettere in cascina una partita che vale doppio. Si prevede il pubblico delle grandi occasioni. Il biglietto d’ingresso intero costa 10 euro, il ridotto 5 (14-17 anni), mentre i minori di 13 anni e i tesserati del vivaio della Vigor entrano gratis. La gara è trasmessa sulla pagina Facebook della Vigor Basket Matelica.

m. g.