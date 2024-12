Basket, B Interregionale. Un successo d’oro per la Virtus. Senigallia al tappeto

La Virtus Civitanova ha battuto 57-52 (18-22, 27-36, 42-43) Senigallia una partita che i locali dovevano vincere per il morale e per la classifica. Questa gara infrasettimale della B interregionale di basket è stata caratterizzata da tanta intensità e agonismo. L’ultimo quarto è stato una battaglia e sul filo dell’equilibrio, lo testimonia che all’ultimo minuto le squadre erano in parità (52–52) quando la tripla di Fofana ha fatto esplodere di gioia il PalaRisorgimento. Poi Giacomini ha sbagliato la tripla del pareggio e sul fallo sistematico Pavicevic non ha fallito dalla lunetta fissando il punteggio sul 57-52. Domenica i civitanovesi saranno attesi da un’altra battaglia, in Emilia affronteranno l’Olimpia Castello. La Virtus Civitanova ha affrontato Senigallia con Santi 3, Montevidoni ne, Buccolini ne, Pavicevic 6, Liberati 10, De Florio 5, Odigie 7, Kiss 2, Accardi ne, Kaba 16, Zilli 8, Luciani ne.