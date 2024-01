Basket B Interregionale. Un Use autoritaria passa a Genova. Vetta a meno due

sestri levante

66

use empoli

73

SESTRI LEVANTE: Pasqualetto 2, Pittaluga 3, Cavallaro 5, Daunys 19, Costa n.e., Anaekwe 14, Pintus 9, Zini 12, Cartasegna 2. All. Bianchi.

USE COMPUTER GROSS: Giannone 17, Baccetti 2, Sesoldi 7, Rosselli 16, Fogli n.e., Calabrese 17, Mazzoni 8, Quartuccio 3, Tosti n.e., Cerchiaro 3. All. Valentino.

Arbitri: Fabiani di Livorno e Nocchi di Vico Pisano.

Parziali: 13-17; 32-44; 54-59.

GENOVA – L’Use riprende là da dove aveva lasciato: vincere. In Liguria i biancorossi centrano il quarto successo di fila in altrettante gare del girone di ritorno, al termine di una gara condotta sempre in testa, ma che dopo l’intervallo rischiava di complicarsi. Dopo un primo tempino sostanzialmente equilibrato (13-17), gli empolesi portano il loro vantaggio in doppia cifra prima dell’intervallo lungo, ma devono lottare fino alla fine per portare a casa altri 2 punti d’oro.