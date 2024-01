Basket B Interregionale. Una bella Abc alza bandiera bianca sul campo di Spezia

spezia

SPEZIA: Carpani 19, Mencarelli, Preci n.e., Vespa n.e., Paoli F. 21, Paoli M. 17, Cozma n.e., Steffanini 2, Fazio, Sakalas 17, Tintori 2, Rajacic n.e. All. Scocchera.

ABC CASTELFIORENTINO: Rosi, Lazzeri, Lilli n.e., Corbinelli, Pucci 2, Zaiets 19, Scali 18, Nepi 17, Cantini, Nannipieri 4, Belli 14. All. Angiolini.

Arbitri: Forte di Siena e Mammola di Chiavari.

Parziali: 19-18; 37-36; 58-49.

LA SPEZIA – Una bella Abc Solettificio Manetti non basta per strappare la vittoria sul campo di La Spezia, capace nell’ultimo possesso di mettere le mani sulla sfida chiudendo i giochi sul 78-74. Ancora una volta a fare la differenza è stata la fisicità dei padroni di casa (38-25 il conteggio finale dei rimbalzi, e 11-1 per quanto riguarda quelli offensivi) e l’enorme talento offensivo di Carpani e Sakalas, i due giocatori che hanno fatto il bello ed il cattivo tempo. Per i gialloblù valdelsani ottime indicazioni dal nuovo arrivato, Illia Zaiets (autore di 19 punti), anche se troppo spesso è mancata quella lucidità che poteva spalancare la strada ad un finale diverso.