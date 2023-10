Basket B Interregionale. Use show contro Sestri Levante al Pala Sammontana. Un super Giannone infila tre triple sul finale

Use Empoli

85

Sestri Levante

64

USE COMPUTER GROSS EMPOLI: Giannone 33, Sesoldi 17, De Leone 6, Baccetti 2, Rosselli 9, Mazzoni 7, Cerchiaro n.e., Fogli, Quartuccio 9, Ramazzotti, Tosti, Regini 2. All. Valentino.

PALLACANESTRO SESTRI LEVANTE: Lo 8, Pasqualetto 3, Pittaluga 8, Cavallaro 7, Daunys 5, Costa 4, De Paoli 7, Anaewke 11, Pintus n.e., Zini 6, Barnini 2, Cartasegna 3. All. Guida.

Arbitri: Chiarugi di Pontedera e Forte di Siena.

Parziali: 27-18; 43-32; 61-47.

EMPOLI – Non si arresta la marcia dell’Use Computer Gross. In un caloroso Pala Sammontana i biancorossi superano anche Sestri Levante e conservano il primato in classifica a punteggio pieno dopo 4 giornate. La squadra di coach Valentino è brava a limitare la fisicità e i tiri di Sestri, mentre costruisce la propria prestazione a partire da una grande solidità difensiva. Nonostante l’assenza di Cerchiaro, che costringe il tecnico di Grosseto ad inventarsi rotazioni nuove ed a chiedere aiuto ai suoi giovani come Regini, è un Giannone in formato extra lusso a caricarsi l’Use sulle spalle: 3 triple devastanti nell’ultimo quarto e 33 punti a referto, che portano la sua media a 25 di media. Ottimo avvio dell’Use con Rosselli e Quartuccio (6-2), ma i liguri tornano subito in partita (10-7). La doppia realizzazione dall’arco di Quartuccio vale però il +9 (18-9), che si mantiene fino al primo riposo (27-18 al 10’). Nel secondo tempino Quartuccio e Giannone allungano subito per l’Use (33-18), ma Sestri si riavvicina fino al 40-32 e nel finale, dopo la solita bomba di Giannone, Regini è bravo a difendere sull’azione finale impedendo agli ospiti di segnare (43-32 al 20’). Dopo l’intervallo lungo la terza frazione inizia con una botta e risposta (47-36), con l’Use che riesce però a spostare decisamente l’inerzia del match grazie Sesoldi e la tripla finale di Rosselli al termine di un’azione da manuale dei biancorossi empolesi (61-47 al 30’). L’ultimo parziale è un diluvio di ‘bombe’. Tre consecutive le spara Giannone e due Sesoldi, con quella del 78-59 che, di fatto, manda i titoli di coda.