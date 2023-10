Basket B. La Bcb non prende rimbalzi, arriva il secondo ko

Seconda trasferta di fila e secondo ko per la Lissone Interni Brianza Casa Basket che perde lo scontro al vertice di Montecatini. Ora è proprio la Gema a comandare solitaria il comunque equilibrato girone A di serie B di basket. I brianzoli incappano nella giornata no di Galassi (0 punti con 06 al tiro in appena 14 minuti) perdendo piuttosto nettamente anche la lotta a rimbalzo (43-30). Ed è proprio da questo dato che parte l’analisi di coach Lombardi di una gara che nel quarto periodo il quintetto brianzolo era anche riuscito a raddrizzare (64-65 al 36’) per poi subire un parziale di 16-6 letale. "Abbiamo subito in maniera eccessiva in difesa nella nostra area. E di quei 40 punti segnati da Montecatini nel pitturato, 21 scaturiscono da secondi tiri, questo significa che abbiamo concesso troppo a rimbalzo offensivo", dice il tecnico, che però non boccia la prestazione dei suoi al cospetto comunque di un’avversaria forte: "Nel complesso i ragazzi hanno dimostrato attenzione e serietà, non siamo stati supportati per larghi tratti della gara dalle percentuali, specie all’inizio quando abbiamo costruito buoni tiri senza far canestro". Nei momenti di maggiore difficoltà Brianza Casa Basket ha rispolverato anche la difesa a zona: "È una delle tante soluzioni su cui stiamo lavorando, alcune delle quali non abbiamo ancora utilizzato. Montecatini ha saputo far circolare il pallone, la nostra idea era quella di rompergli il ritmo e molte volte ci siamo anche riusciti".

Ro.San.