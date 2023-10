BASKET B. La Rimadesio si inchina solo sul finale a Legnano

Per oltre 37 minuti ha menato le danze toccando vantaggi anche di 9 lunghezze sul finire del primo periodo e di 10 nel quarto dopo la tripla di Valsecchi per il 52-62. Ma non è bastato per sbancare Legnano che proprio contro la Rimadesio riattivava Nik Raivio, probabilmente la guardia più forte del campionato, che si è ri-presentato di fronte al proprio pubblico segnando 27 punti e dimostrando che l’infortunio alla mano è un brutto ricordo. Nel basket si vince al 40’ e alla sirena il punteggio di 77-75 premia la squadra di Paolo Piazza che fa valere la maggiore esperienza dei suoi uomini più importanti per rintuzzare nei secondi finali l’ulteriore allungo della Rimadesio (+8) grazie a una scarica di triple di Marino e Casini. "Quando si perde in questa maniera, dopo essere stati in vantaggio per larghi tratti c’è sempre rammarico – dice coach Gallazzi –. Ma bisogna fare i complimenti ai nostri avversari che sono sempre rimasti attaccati alla partita e nei possessi decisivi hanno trovato le soluzioni giuste. Hanno avuto più killer instict rispetto a noi. Abbiamo subito la furia di un giocatore che a questi livelli non ha eguali e che dentro aveva una voglia matta di tornare in campo. Da solo ha fatto la differenza. Abbiamo dimostrato grande carattere contro una squadra forte, tosta, fisica. Non abbiamo mai sbandato, anzi abbiamo sempre risposto colpo su colpo. Sono molto contento dei miei giocatori specie a livello difensivo".

Ro.San.