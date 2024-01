Basket: "B" maschile. Bcl a caccia del poker

Peggior attacco, peggior difesa, ultimo posto in classifica, con due sole vittorie in stagione, ottenute, però, in trasferta, a Serravalle e a Castelfiorentino. E’ il ruolino di marcia di Sestri Levante, fanalino di coda in serie "B" interregionale, Division Nord-Ovest, che, questa sera, alle 20.30, al "Palatagliate" (arbitri Zanzarella di Rapolano e Rossetti di Rosignano), sarà avversario del Bcl nel recupero della gara valevole per la terza giornata di ritorno (che lo scorso 21 dicembre fu rinviata a causa del problema legionella nell’impianto cittadino).

In teoria una mission più che possible per i biancorossi che puntano al quarto successo consecutivo, assolutamente necessario per raggiungere Quarrata al quinto posto, a quota 22 (undici vittorie) e sfruttare il turno favorevole, domenica prossima, quando la truppa di coach Olivieri sarà di scena sul parquet della penultima in graduatoria attualmente, vale a dire Castelfiorentino.

Insomma, due gare da vincere assolutamente per puntare ancora al quarto posto per la poule promozione. La classifica, infatti, recita questo: Siena e Cecina 26; Empoli e San Miniato 24; Quarrata 22; Lucca 20; Legnaia e Spezia 18; le altre più staccate. Ecco perché non si può derogare da questi due successi che Barsanti e compagni devono andarsi a prendere senza condizionamenti. Fondamentale, come sempre in queste circostanze, sarà l’approccio.

Dopo aver battuto le due prime della classe, Cecina e Siena (addirittura in trasferta) e Spezia (scontro diretto), bisogna proseguire e completare l’opera. Il calendario è favorevole. Dopo Castelfiorentino, per Lucca, i prossimi impegni si chiamano Arezzo (in casa), Serravalle (in trasferta) e lo scontro diretto in casa, dopo aver già vinto quello in trasferta, contro San Miniato, a chiudere la regular season. Poi si tireranno le somme.

Infine una curiosità: la speranza è che non si ripeta quanto accaduto nel calcio, con il Sestri Levante che ha sbancato il "Porta Elisa" contro la Lucchese. Corsi e ricorsi, come sosteneva qualcuno.

Massimo Stefanini