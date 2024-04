Basket - "B" maschile. Bcl abbatte il gigante

GULLIVER

62

BCL

85

GULLIVER DERTHONA: Borasi 4, Fogliati, Fernandez 6, Bresciani 2, Tambwe 7, Korlatovic 8, Diodati 2, Fonio, Bellinaso 13, Moro, Conte 8, Josovic 12. All.: Ansaloni.

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Burgalassi 10, Barbieri 2, Lenci 2, Lippi 13, Barsanti 8, Simonetti 12, Tempestini 5, Del Debbio 10, Brugioni, Pierini 9, Trentin 14. All.: Olivieri.

Arbitri: Caneva di Torino e Orlandi di Pavia.

Note: parziali 4-33, 30-54, 42-71.

TORTONA - Non si tratta di un refuso: tutto reale, il primo quarto è terminato proprio 33-4 per Bcl. Solo quattro punti realizzati dai piemontesi nel primo periodo. Derthona non si è più ripresa e Lucca ha gestito senza particolari problemi: +24 all’intervallo lungo; +29 al 30’ e, al massimo, il vantaggio è rimasto sui venti punti. E pensare che, vincendo, i bianconeri locali, capaci di espugnare il "Palatagliate" all’andata, avrebbero potuto rimettersi in corsa per il secondo posto che, adesso, è un affare tra biancorossi e Spezia (con Quarrata praticamente già qualificata, l’ultimo posto disponibile per i play-off per la "B" nazionale è il secondo).

Tutto si decide in avvio. In soli tre minuti il Bcl si porta sul 2/14, controllando ogni zona del campo, cercando di non far prendere l’iniziativa al team di Ansaloni. Per il Derthona l’unico andato a canestro è Tambewe con realizzazione da sotto per il 4-19 nei primi 5’. Padroni di casa decisamente in difficoltà contro un Bcl che "morde" in difesa e produce in attacco. Un dominio su tutti e due i fronti che è il sogno di ogni allenatore. Quello lucchese, Olivieri, probabilmente non avrebbe immaginato un simile approccio, stile rullo compressore, della sua compagine.

Anche per l’orgoglio Gulliver (ma hanno vinto ancora i lillipuziani) reagisce, ma Barsanti e compagni amministrano e vivono di rendita. E’ vero che i locali avevano il secondo peggior reparto offensivo del campionato e lo hanno confermato, con 62 punti totali segnati, molti in regime di garbage time finale.

Domenica 21 aprile Bcl chiude in casa con Borgomanero oramai tagliato fuori. La situazione: Quarrata già qualificata, Spezia e Lucca a quota 16, Gallarate a 14. Una sola di queste tre si qualifica. In calendario, tra l’altro, Spezia-Gallarate.

Massimo Stefanini