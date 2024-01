Basket: "B" maschile. Bcl al match della svolta

Bcl come... Allegri. L’allenatore della Juventus ripete il mantra dei punti di vantaggio sulla quinta per la qualificazione alla Champion’s League, ma è in lotta per lo scudetto; Bcl guarda al nono posto per assicurarsi la matematica salvezza, ma, in realtà, è in lizza anche per il quarto per la poule promozione.

Un passo alla volta. Oggi, ore 18 (arbitri Cirineo di Pisa e Montano di Siena) impegno al palasport "Betti" di Castelfiorentino, dove, nelle passate stagioni, sono arrivati spesso ko.

Avversaria storica, quella della Valdelsa, per i biancorossi. Nel reparto basso della classifica, ormai tagliata fuori dalla possibilità di acciuffare un’ottava posizione, c’è, appunto, Castelfiorentino, una compagine che non ha più da preoccuparsi di nulla e che, per questo, giocherà in scioltezza, senza alcuna pressione. Un ottimo motivo per risultare pericolosissima per il Bcl, come lo è stato il Sestri la scorsa settimana. Anche se i liguri erano stati dominati per tre quarti di partita. A coach Angiolino non mancano i buoni giocatori: Scali, Pucci, Nepi; e, di questo, ne è certo anche coach Olivieri. Che fotografa così l’incontro.

"Castelfiorentino – afferma – è una squadra che, per motivi di infortuni e situazioni contingenti, non ha raccolto ciò che avrebbe meritato. La classifica non deve ingannare. E’ una squadra esperta che gioca da molto tempo insieme ed ha un potenziale offensivo elevato. Soprattutto in casa riesce a giocare il suo miglior basket, fatto di campo aperto, uno contro uno e con una difesa che prende iniziativa e ti obbliga a leggere continuamente nuove situazioni".

"Siamo chiamati – aggiunge il coach – a fare una partita attenta. Dovremo limitare le palle perse ed essere solidi in difesa e a rimbalzo. La vittoria significa la matematica permanenza tra le prime otto. E, tutti, siamo consapevoli dell’importanza di raggiungere al più presto questo importantissimo traguardo".

Attualmente la classifica recita così: Cecina e Virtus Siena 26; Empoli e San Miniato 24; Quarrata e Lucca 22; in una specie di gioco delle... coppie. Più staccate Legnaia e Spezia, a 18.

Massimo Stefanini