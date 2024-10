Basket - "B" maschile. Bcl alla caccia del bis

Match difficile, perché storicamente, per vincere a Cecina, è necessario fornire una prestazione quasi perfetta. Però questa sera, alle 19, al palazzetto di via Toscana (arbitri Simone Emmanuele di Genova e Davide Franceri di Savona), nella cittadina labronica (con Vignali sempre in dubbio), Bcl proverà a ribadire quanto di buono è stato prodotto nel match inaugurale di questo campionato di serie "B" interregionale.

Dopo aver "asfaltato" Olimpia Legnaia nel secondo tempo, è necessaria l’impresa. Il team tirrenico, all’esordio, ha sbancato Castelfiorentino, faticando. Bcl è già la miglior difesa: solo 68 punti subiti; e secondo miglior attacco: 91 realizzati, meglio solo S.Miniato che ha sfiorato il centello contro Spezia, battuta 98-72.

Il Cecina lo scorso hanno dominò in lungo e largo il campionato per cedere solo in finale contro la Fulgor Fidenza, poi promossa in "B" nazionale e, forse, ma con il senno di poi che conta nulla, se Cecina avesse giocato in casa, con molta probabilità oggi sarebbe nella categoria superiore. Buoni i risultati in pre-season, confrontandosi con franchigie come Spezia, Legnaia, Pontedera, Don Bosco Livorno, Cagliari e la Gema Montecatini, infilando cinque vittorie e una sconfitta (con Gema, "B" nazionale). Coach Da Prato ha ulteriormente rinforzato la squadra.

Coach Olivieri fotografa così la sfida. ""La prima giornata – dice – ci ha lasciato sensazioni positive, elevando la consapevolezza e la fiducia nei nostri mezzi. Ogni partita è una nuova sfida e di sicuro questa ci metterà a dura prova. Cecina ha fatto la finale lo scorso anno ed ha mancato di un soffio la promozione in “B” nazionale. Già questo fa capire la caratura del nostro avversario. Sono molto rinnovati, avendo perso Turini, Bruni e Milojevic. Sostituiti da un giocatore che è un lusso per questa categoria come Saccaggi, però; seguito dagli innesti di Tintori e Dabo. Sono tiratori da tre punti molto temibili e, soprattutto in casa, riescono a esprimere il loro basket migliore".

"Dobbiamo – conclude il tecico – fare una solida prestazione difensiva, limitando i loro giocatori chiave; e in attacco dobbiamo condividere la palla e non dare punti di riferimento".

Massimo Stefanini