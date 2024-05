Basket - "B" maschile. Bcl, amaretto da evitare

Negli Stati Uniti, in occasione dei play-off della mitica NBA, si dice: "Non c’è domani". E sarà così per Bcl che, questa sera, alle ore 19, al "Palatagliate" (arbitri Marinaro di Pisa e Parigi di Firenze), deve necessariamente vincere per non andare in vacanza, al termine di una stagione, comunque, positiva. E costringere l’ AZ Pneumatica Saronno a gara tre che si svolgerebbe, eventualmente, sabato 4 maggio, alle 21, nella città dell’amaretto.

Il team di coach Biffi ha vinto gara uno (si gioca al meglio delle tre partite). Negri e compagni vorranno chiudere i conti; i biancorossi, al contrario, credono di potersi meritare lo spareggio.

Intanto si parte già con una buona notizia, con l’infermeria quasi svuotata. Trentin, Tempestini e Del Debbio hanno quasi completato il recupero fisico. La squadra sa benissimo cosa l’aspetta sul parquet del "Palatagliate"; sa che la partita più difficile dei play-off è toccata al team biancorosso. Non che con le altre squadre sarebbe stata una passeggiata di salute, ma, certamente, si avrebbe saputo, avendole già incontrate nella prima fase, come affrontarle fin dal primo impegno.

E’ con questa consapevolezza che i biancorossi scenderanno sul parquet. Perché, oltre a conoscere il valore dell’avversario, c’è anche la presa di coscienza del fatto che, in Lombardia, non si è visto il miglior Bcl.

Coach Olivieri è chiaro alla vigilia. "Gara uno – ha detto – è stata un indicatore molto importante. Ha confermato il fatto che Saronno è una squadra solida. Ci hanno messo in difficoltà con la loro difesa molto fisica che chiude gli spazi vicino a canestro. In attacco si sono confermati molto duttili e si sono adattati molto velocemente alle scelte difensive che avevamo preparato".

"Ci sono – ha aggiunto il coach dei lucchesi – anche molti demeriti nostri, perché la nostra prestazione ha agevolato i loro piani. In gara due abbiamo preparato degli aggiustamenti, semplici in attacco, che confidiamo aiutino i ragazzi a essere più prolifici ed efficaci".

"Indubbiamente – ha proseguito l’allenatore del Bcl – in gara uno abbiamo fatto una prestazione opaca, condita da troppe palle perse ed errori, anche banali, al tiro. Tutto questo per dire che abbiamo tutte le carte in regola per portare la serie a gara tre". "Gli acciaccati – ha concluso Olivieri – stanno recuperando e sarà fondamentale che tutti diano il 110 %. Dobbiamo giocare con determinazione e voglia di vincere per regalare ai tifosi e a noi stessi una vittoria".

Il successo rinvierebbe tutto allo spareggio di sabato e metterebbe pressione anche a Saronno. Chi prevarrà se la vedrà con la vincente di Pavia-Siena.

Massimo Stefanini