Basket - "B" maschile. Bcl bocciato al College

COLLEGE

85

BCL

71

COLLEGE BORGOMANERO: Trucchetti 20, Pettinaroli, Giustina, Benzoni 21, Ferrari 11, Osasuyi 2, D’Amelio 2, Zanetti 11, Bazan 6, Broggi, Barzon, Pillastrini 12. All.: Di Cerbo.

BASKETBALL CLUB LUCCA: Burgalassi 6, Barbieri, Lippi 4, Barsanti 9, Simonetti 18, Tempestini 8, Del Debbio 11, Brugioni, Pierini 2, Trentin 13. All.: Olivieri.

Arbitri: Pirazzi di Serravalle Sesia e Rigon di Bellinzago Novarese.

Note: parziali 23-18, 41-35, 60-54.

BORGOMANERO - Chiamatelo il mago... Trucchetti. Due triple del giocatore piemontese nel finale e seconda sconfitta consecutiva per Bcl nei play-off "Silver" che rimette in discussione tutto quanto per l’accesso alle prime due posizioni che danno diritto alla qualificazione alla poule promozione per la "B" nazionale. Adesso comanda Quarrata con 14 punti (blitz dei pistoiesi a Tortona); Spezia (vittoriosa a Gallarate) raggiunge Barsanti e compagni a 12 (ma con i liguri avanti negli scontri diretti per differenza canestri); Gallarate, Derthona, Borgomanero 10; Arezzo 8 (che rientra clamorosamente in corsa dopo il successo di Varese); Campus Varese 4 (ormai tagliata fuori).

Questa la situazione. E, tra poche ore, mercoledì sera, altro viaggio lungo per la truppa di coach Olivieri, a Gallarate, ore 21, nella prima giornata di ritorno del gironcino, con i lombardi battuti all’andata.

Tornando alla partita al "Paladonbosco", ha messo in evidenza equilibrio in avvio; poi, a cavallo tra la fine del primo periodo e l’avvio del secondo, L’esperto Benzoni, 44 anni, sigla il 26-18 per i padroni di casa che, poi, diventa + 11; e soltanto Del Debbio e la tripla di Simonetti limitano i danni all’intervallo lungo, chiuso a -6.

Nella ripresa i lucchesi ritornano in partita con sacrifcio e dedizione, ma, sotto di tre, hanno un’ amnesia di 20 secondi che li ricaccia a -10 in un amen. Nonostante tutto, a novanta secondi dalla fine, la franchigia biancorossa è ancora in gara: -6. Qui, però, entra in gioco Trucchetti che, con due triple, scrive il "the end". Peccato, perché era una gara abbordabile, anche se Borgomanero era reduce dalla vittoria della Spezia.

Adesso sono sette squadre a sgomitare per due posti; per la Olivieri band diventa già determinante la gara di Gallarate.

Massimo Stefanini