Basket: "B" maschile. Bcl cade anche a Quarrata

DANY

99

BCL

81

DANY BASKET QUARRATA: Marini 5, Mustitsa 9, Sevieri , Balducci 13, Molteni 19, Falaschi 7, Calugi 1, Regoli 17, Nesti, Antonini 9, Agnoloni, Tiberti 19. All.: Tonfoni.

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Burgalassi 3, Barbieri 5, Lippi 17, Barsanti 3, Simonetti 9, Tempestini 7, Del Debbio 10, Catelli, Brugioni, Pierini 5, Trentin 22. All.: Olivieri.

Arbitri: Zanazarella e Montano di Siena.

Note: parziali 18-22, 47-37, 68-58; espulso Olivieri per doppio tecnico.

QUARRATA - Finisce ko con punteggio largo, con i pistoiesi che ribaltano abbondantemente il più quattro per Lucca dell’andata e, adesso, sono quattro le lunghezze di vantaggio per il team dell’"ex" Tonfoni in classifica, anche se Bcl deve recuperare la partita pre-natalizia con Sestri Levante.

Terza sconfitta consecutiva per Barsanti e compagni, con un calendario difficile, visto che le prossime due gare saranno contro due big: Cecina e Virtus Siena. Dopo un buon primo quarto, chiuso in vantaggio, anche a +6, il team di Olivieri (foto) si smarrisce e i padroni di casa piazzano un parzialone di 29-15 che ribalta il match. Nella ripresa apre le danze della terza frazione di gioco Lippi; poi è Barbieri e Barsanti a centrare il canestro; a loro risponde Antonini da tre per il 50-43. Ancora Lippi dalla lunetta per uno su due, ma l’impressione è che l’inerzia prediliga sempre i padroni di casa. Il Bcl dura troppa fatica a realizzare punti, al contrario del Quarrata che, invece, arriva a realizzare con discreta facilità.

E’ un terzo quarto difficile per il Bcl: l’impegno non manca, ma le sue azione sono fin troppo articolate; una situazione che, unita all’abbassarsi delle percentuali, crea un mix pericoloso che potrebbe minare irrimediabilmente la partita. A dare morale alla squadra ci prova Del Debbio da tre, Pierini dai liberi e di nuovo Trentin sempre dalla lunetta. Ma a Quarrata è sufficiente avere la palla in mano per pochi secondi per ristabilire il +10 di fine quarto.

Il Bcl prova a rimettersi in moto con Lippi da tre, ma è Quarrata che controlla il gioco. Ottima prova di Trentin, ma non è bastata. Un periodo difficile, anche dovuto alla necessità di cercare luoghi dove allenarsi, visti i problemi del "Palatagliate".

Massimo Stefanini