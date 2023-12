Basket: "B" maschile. Bcl cala subito il poker

ETRUSCA SAN MINIATO

79

BCL LUCCA

88

ETRUSCA SAN MINIATO: Lovato 9, Bellavia, Castaldi, Menconi 25, Bellachioma 9, Ermelani 2, Speranza, Sabatino, Jovanovic 12, Capozio 8, Santini, Ndour 14. All.: Martelloni.

BASKETBALLA CLUB LUCCA: Landucci, Burgalassi 6, Barbieri 2, Lenci, Lippi 15, Barsanti 6, Simonetti 18, Tempestini 6, Del Debbio 18, Pierini 8, Trentin 9. All.: Olivieri.

Arbitri: Marinaro e Nocchi di Pisa.

Note: parziali 14-26, 34-49, 57-67.

SAN MINIATO - Le divise nuove portano bene e arriva la quarta vittoria consecutiva che vale doppio per un Bcl che sbanca il palasport di Fontevivo al cospetto di una della favorite per la vittoria finale. I biancorossi salgono sull’affollato quarto gradino della classifica, con San Miniato (ma con vantaggio di averci vinto in trasferta) e Spezia, dietro Empoli, Virtus Siena e Cecina, da sola al comando dopo il blitz nella città del Palio. Prossimo match-point già domenica prossima, quando, al "Palatagliate", arriverà Empoli.

Serviva l’approccio giusto? Coach Olivieri è stato accontentato. Partenza fulminante di Barsanti e compagni che giocano i primi due quarti quasi perfetti, con vantaggio in comoda doppia cifra. I padroni di casa non ci stanno e cercano la rimonta nella ripresa che si apre con una tripla del capitano lucchese, per il 34-52, massimo vantaggio del Bcl.

I pisani si scuotono, spinti dal pubblico: 14 i punti realizzati dai padroni di casa e 11 quelli dei ragazzi di Olivieri, sottoposti in questi minuti ad una forte pressione offensiva; Menconi è in fiducia e sforna una micidiale tripla oltre a due punti da sotto. A freddare gli animi del pubblico interviene, prima Burgalassi dalla distanza e, poi, ancora Simonetti (foto) da sotto: 50-65 il punteggio a tre dalla penultima sirena. Ndour e Lovato mantengono alta la pressione sul Bcl, realizzando quattro punti e arrivando alla sirena con un -10 da provare a recuperare nell’ultima frazione. Ma Bcl gestisce.

Massimo Stefanini