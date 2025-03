Basket - "B" maschile. Bcl balza al comando

BCL 98 JUNIOR LIBERTAS CASALE 85

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci 2, Brugioni, Drocker 20, Lippi 14, Dubois 5, Barsanti 6, Simonetti 12, Del Debbio 3, Vignali 14, Pierini 10, Candigliota, Trentin 12. All.: Olivieri.

JUNIOR LIBERTAS CASALE MONFERRATO: Giacomelli 2, Bovo 9, Sirchia 13, Formenti 7, Avonto 23, Grignolo, Kabuya, Raiteri 9, Tambwe 10, Rosso 12. All.: Vigneri.

Arbitri: Posarelli di Grosseto e Sposito di Livorno.

Note: parziali 22-15, 53-36, 83-62.

LUCCA - Primo posto. Bcl supera anche Casale, dopo Borgomanero e questa coppia di gare casalinghe vittoriose comporta il primato. Sì, perché Bcl è a quota 24, insieme a San Miniato (ma i biancorossi sono in vantaggio nel doppio confronto della prima fase con l’Etrusca) e con due lunghezze di vantaggio su Oleggio (che deve, però, recuperare il match con Empoli), battuta a domicilio proprio dai pisani.

Un altro centello sfiorato da parte di Barsanti e compagni, miglior attacco del torneo "In Gold". Inoltre la qualificazione alla poule promozione è quasi matematica. Manca solo una vittoria. Ovviamente, però, la truppa di coach Olivieri punta al primato per avere il vantaggio del fattore campo nelle sfide che portano alla "B Nazionale".

La gara. Decisivo il primo tempo. Lucca ci arriva sul + 17, amministra nel terzo periodo e vince. Pronti, via e i piemontesi piazzano un parziale di 7-0, spezzato da Drocker e Lippi. Ospiti che provano ad allungare di nuovo con Avonto; poi prende la scena Drocker con già 9 punti a referto, ma non solo; tutti rispondono presente: Lippi, Barsanti, Simonetti e Trentin per un contro-break da 10-0 che porta il Bcl a chiudere il primo quarto sul 22-15. Nel secondo Vignali e Simonetti per il + 9 biancorosso. Formenti e Avonte provano con due triple a rimettersi alle costole del Bcl, ma, prima Vignali, poi Landucci e Lippi, siglano il 40-30 a 4’ dal riposo che, poi, diventa 53-36 alla pausa lunga.

Nella ripresa Casale prova a rientrare con Sirchia e Avonto, ma, al 30’, è + 20 per la Olivieri band. L’ultimo quarto lo apre Lippi e, oltre alle stesse danze, anche la musica è la stessa: lo Junior Casale riesce ad andare a canestro, ma il Bcl ha il pieno controllo del match, tenendo gli ospiti sempre a 20 lunghezze di distanza. Un ottimo Drocker (20 punti), ma anche i vari Vignali, Pierini, Lippi e Trentin, a dimostrazione che il Bcl gioca sempre di squadra, portando non meno di cinque ragazzi in doppia cifra in tutte le partite. Nel finale è accademia, dentro anche i giovanissimi.

Domenica prossima, ultima del girone di andata della seconda fase, big-match in quel di Oleggio, ore 18, per mantenere la testa della classifica.

Massimo Stefanini