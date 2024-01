Basket: "B" maschile. Bcl, imperativo vincere

Oltre un mese dall’ultimo successo, a San Miniato, prima dei ko con Empoli e Legnaia e prima del rinvio della gara contro Sestri Levante (si recupera il 24 gennaio, dopo il turno infrasettimanale del 17), oltre tre settimane dall’ultima gara giocata.

E’ stato uno stop forzato quello che ha tenuto lontano Basketball Club Lucca dal campionato di "B" interregionale a lungo, con il risultato di aver accresciuto lo stress fisico e mentale. Al "Palamelo" di Quarrata, (stasera, ore 21, arbitri Zanzarella e Montano di Siena), il Bcl dovrà scendere in campo con la massima determinazione e ripartire con un regime di giri decisamente alto, se vuole che la Befana, riservi i due punti che ha a disposizione. Vincere è quasi un imperativo e non sarà assolutamente facile.

Davanti ai biancorossi ci sarà un’ottima squadra, terza miglior difesa del torneo, con alcuni tra i migliori giocatori del campionato: come Mustiatsa, Molteni, Regoli, Antonini, Tiberti. In più, come coach, l’"ex" Tonfoni in panchina. I mobilieri hanno 16 punti, due in più dei biancorossi che, però, come detto, devono recuperare una gara. Quindi il match è quasi uno spareggio in chiave quarto posto.

"I pistoiesi sono un team con notevoli qualità tecniche e fisiche e molto ben allenato – analizza coach Olivieri – , con giocatori di talento che hanno giocato in categorie superiori e alzano molto il livello del roster. Mustiatsa dà fisicità e pericolosità in penetrazione. La nostra sfida sarà limitare i loro atleti di punta e vincere la battaglia a rimbalzo. Aspetto del gioco che, per loro, fa la differenza. Replicare la partita dell’andata non sarà facile. Abbiamo avuto tempo per preparare aggiustamenti che metteremo in campo per provare a metterli in difficoltà il più possibile".

Il tecnico umbro ha voluto indicare, poi, come la lunga sosta e alcune indisposizioni influenzali abbiano limitato in parte il buon andamento degli allenamenti, costretto a svolgerli su un campo non regolamentare per la chiusura del palasport.

"Purtroppo – ha affermato Olivieri – la pausa, che per noi è stata più lunga, non avendo giocato prima di Natale, ci ha tolto l’abitudine alle partite. Dovremo essere bravi a farci trovare subito pronti".

Massimo Stefanini