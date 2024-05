Basket - "B" maschile. Bcl: la sera della verità

E’ arrivato il redde rationem. Questa sera, alle 21, al "Palaronchi" di Saronno, i padroni di casa e Bcl (al completo) si affrontano (arbitri Pirazzi di Vercelli e Giuliani di Pavia) per gara tre dei play-off per la "B" nazionale. Si tratta del match decisivo. Chi vince va avanti e giocherà la semifinale contro chi si imporrà tra Riso Scotti Pavia e Virtus Stosa Cucine Siena, anche loro a gara tre.

Per il momento ci sono state due nette vittorie casalinghe. In gara uno furono sedici le lunghezze che Biffi e i suoi ragazzi rifilarono ai biancorossi di Olivieri, al termine di una partita difficile, giocata non al meglio, con un Bcl molto nervoso e con tre ragazzi non in perfetta forma. Un mix che ha permesso a Saronno di controllare il gioco a piacimento: a nulla servì la risposta del Bcl che fece suoi il terzo e il quarto tempo della partita.

Il ritorno giocato al "Palatagliate" è stato assai diverso. La musica, questa volta, l’ha diretta e suonata il Bcl. E dobbiamo dire, senza tema di smentita, che l’ha suonata alla grande, imponendosi fin dai primissimi minuti su un Saronno leggermente disorientato che, con molta probabilità, non si aspettava una reazione simile dei ragazzi di Olivieri. La vittoria è stata netta: 97-79.

Degli avversari del Bcl ormai si è detto tutto e di più. Ci sarà da vedere se Romanò avrà recuperato e potrà essere sul parquet ad aiutare i suoi compagni oppure no.

Sul fronte Bcl è tutto regolare, i due giorni di intervallo sono serviti per allenarsi al tiro in un clima sereno, ma molto concentrato. L’approccio sarà fondamentale. Sapere che non ci saranno prove di appello potrebbe creare tensioni e, magari, qualche pressione proprio ai lombardi, testa di serie numero uno, favoriti sin dall’avvio a riconquistare la cadetteria tricolore, uscendo da quella interregionale.

Coach Olivieri analizza così la sfida. "Aver fatto un’ottima prestazione in gara due – afferma – ci dà sicuramente fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi. Anche se, rivedendo la partita, ci sono aspetti che possiamo e “dobbiamo” migliorare. Adesso sta a noi essere bravi ad arrivare carichi di energie ed entusiasmo. E dobbiamo dare continuità a due aspetti: uno in attacco e uno in difesa che ci daranno la possibilità di giocarci il passaggio del turno".

"Saronno – conclude Olivieri – in casa gioca con tanta fiducia e non sarà facile sorprenderli nuovamente. Noi andremo lì con la faccia tosta a combattere l’ultima “battaglia” di questa “guerra” senza timori reverenziali, giocando il nostro basket".

