Basket: "B" maschile. Bcl, play-off in palio

Una banalità la presentazione di questa partita. Come da noi ampiamente anticipato, già dopo la vittoria di Serravalle, Bcl andrà a giocarsi i "Playoff in Gold", se riuscirà a battere San Miniato, questa sera, alle 18, al "Palatagliate" (arbitri Forte di Siena e Barbarulo di Firenze). Arriveranno anche dalla città del tartufo per incitare l’Etrusca, reduce da diversi campionati di serie "B" nazionale nelle ultime stagioni. Virtus Siena, Cecina ed Empoli sono già qualificate.

I biancorossi del presidente Matteo Benigni e i pisani appaiati a pari punti, con Barsanti e compagni che avevano vinto anche all’andata, al palasport "Credit Agricole" di Fontevivo, in terra pisana. Coach Olivieri recupera tutti, Barbieri in primis, infermeria svuotata. Chi vince trova le prime quattro dell’altra division, stile NBA Oltreoceano. Saronno, Gallarate, Pavia e Casale Monferrato, queste ultime due con notevoli trascorsi in "A1" alcuni lustri fa. Ma deciderà anche qui l’ultima di regular season.

Il Bcl ci crede, nella speranza di avere un buon pubblico presente. Dopo il raggiungimento della salvezza, obiettivo minimo, c’è la possibilità concreta di artigliare anche questo secondo obiettivo. E, poi, chissà. Si formerà un mini-torneo con otto squadre: sei si qualificano per i play-off promozione.

Niente male. Entrare nella seconda fase "Gold" sarebbe il giusto premio per il grande impegno che tutti i ragazzi, il coach e tutto lo staff, hanno profuso a piene mani per tutto il campionato; poi, cosa accadrà dopo, non è dato di saperlo. Il Bcl è stato con i piedi per terra per tutto il campionato e ci starà anche dopo. Continuerà a fare come ha sempre fatto, allenandosi intensamente, giocando una sola partita per volta.

"San Miniato – spiega Olivieri – è una squadra che sta attraversando un buon periodo di forma. Le loro qualità sono molte. In difesa riescono sempre a prendere iniziativa sugli avversari, togliendo i punti di forza e sono subito pronti a colpire in contropiede da palla recuperata e da rimbalzo. A metà campo Lovato (con i suoi uno contro uno) e gli esterni Bellachioma, Jovanovic, Menconi (con tiro e penetrazioni) danno qualità e pericolosità in tutti gli aspetti del gioco. Capozio, N’Dour e Cravero alzano la fisicità a rimbalzo e in difesa. Coach Martelloni sta facendo un gran lavoro e, a mio avviso, sono la squadra che difende meglio".

"Noi – conclude il tecnico biancorosso – siamo consapevoli dell’importanza di questa partita e dobbiamo assolutamente fare una presentazione di altissimo livello. Siamo carichi e vogliosi di dare il massimo". Un successo varrebbe davvero oro.

Massimo Stefanini