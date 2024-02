Basket: "B" maschile. Bcl, play-off stile NBA

Atmosfera da NBA americana o da Eurolega, con giochi per il pubblico nell’intervallo (ad esempio il canestro impossibile), ma anche musica e divertimento. La partita come spettacolo e non solo agonismo sul parquet. E’ quanto organizzerà Basketball Club Lucca in vista della seconda fase della "B" interregionale, dal 3 marzo al 21 aprile. Le varie iniziative sono state presentate in conferenza stampa (foto) dal presidente Matteo Benigni, dal vice Ugo Donato, dal direttore sportivo e vicepresidente responsabile Umberto Vangelisti e da Guglielmo Menchetti, presidente di "Bcl Lab". Come da noi ampiamente anticipato, otto compagini, quattro della "division" lombardo-piemontese, classificate, come in Toscana, dal quinto all’ottavo posto. Ogni squadra si porterà dietro i punti ottenuti negli scontri diretti con le altre squadre passate alla seconda fase del nostro stesso girone; per cui Bcl partirà con 8 punti, assieme a Quarrata e Tortona; La Spezia, Gallarate e Borgomanero 6, Varese 4; Arezzo 2. Al termine di questa fase, le prime due classificate accederanno alla fase play-off per l’accesso alla "B" nazionale.

Se i biancorossi avessero battuto San Miniato nell’ultimo turno di regular season, sarebbero passati come quarti, anziché sesti, qualificandosi ai "Play-off in Gold" che prevedono sei su otto franchigie ammesse ai play-off per la "B" nazionale.

"Avere raggiunto l’importante risultato nella prima fase del campionato che ci conferma come squadra presente anche per il prossimo anno nella serie “B” interregionale – hanno spiegato i dirigenti – , significa aver centrato appieno l’obiettivo che ci eravamo posti ad inizio anno".

Per questa seconda fase, Bcl ha pensato di proporre un mini-abbonamento, ad un prezzo molto vantaggioso, per le quattro partite che verranno disputate al "Palatagliate". Il mini-abbonamento sarà, infatti, posto in vendita al prezzo simbolico di 20 euro. Chi avesse già acquistato l’abbonamento ad inizio stagione avrà incluso in tale abbonamento il diritto di accedere al palasport per assistere alle quattro partite di questa fase. Proseguendo il proprio impegno nella collaborazione con istituzioni, enti ed associazioni che operano sul territorio lucchese con diverse finalità di utilità sociale, il Bcl coinvolgerà in ciascuna delle quattro partite casalinghe di questa fase associazioni o enti, per dare loro maggiore visibilità e per presentare e promuovere la loro attività e l’importante lavoro che gli stessi svolgono nell’attuale tessuto sociale.

Infine la parte legata all’intrattenimento per far diventare la partita un evento per famiglie. Oltre ai giochi, che saranno proposti ovviamente durante l’intervallo (come il canestro impossibile da metà campo o, addirittura, dall’altra parte del campo), ogni gara sarà animata dall’intrattenimento musicale con la dj Sharon-ops e dalle coreografie preparate dalla scuola Atmosfera Danza, già conosciute durante il campionato.

La volontà è quella di arricchire l’offerta. La società si augura che alle sfide dei "Play-off in Silver" arrivi il pubblico delle grandi occasioni.

Massimo Stefanini