Basket: "B" maschile. Bcl ritorna al successo

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Burgalassi 14, Barbieri 5, Lenci, Lippi 11, Barsanti 6, Simonetti 13, Tempestini 13, Del Debbio 6, Brugioni, Pierini 4, Trentin 21. All.: Olivieri.

BASKET CECINA: Milojevic 15, Bertini, Mazzantini 12, Bruci 3, Carlotti, Bruni 14, Pistillo, Turini 14, Pistolesi 6, Dalle Ave, Pedroni 14. All.: Da Prato.

Arbitri: Corso e Marinaro di Pisa.

Note: parziali 26-22, 43-45, 71-55.

LUCCA - Nel giorno del "Basket day" (incasso devoluto alla Croce Verde), grazie a un terzo quarto strepitoso, ritorna al successo il Bcl, dopo tre ko consecutivi. E lo fa con una prova convincente, al cospetto dell’ex capolista Cecina, cui restituisce (con gli interessi) la sconfitta dell’andata, quando vi furono anche diverse polemiche. Adesso i biancorossi raggiungono Spezia a quota 16, al sesto posto, ma con la partita interna da recuperare contro Sestri Levante. Il quarto gradino è distante (Virtus Siena 26, Empoli e Cecina 22, San Miniato e Quarrata 20); ma, con la gara da vincere contro i liguri, tutto potrebbe ritornare in discussione. Quattro in doppia cifra e un Trentin monumentale.

Primo periodo in equilibrio. Nel secondo i padroni di casa cercano di scappare, 38-31, ma un parziale di 10-0 per i labronici li riporta in vantaggio. Nella ripresa cambia tutto. Barsanti e compagni sembrano aver ritrovato il passo di inizio partita, rifilando un contro-break da 11-0, portandosi sul 64-53 a tre minuti dalla terza sirena. E’ con Trentin, Simonetti e Tempestini che il gap si dilata. Il lavoro dell’attacco biancorosso non sembra, però, essere terminato: il canestro degli ospiti non ha riposo, almeno fino alla sirena del terzo quarto che i ragazzi di Olivieri chiudono con un roboante 28-10 per il 71-55. Poi è accademia.

Massimo Stefanini