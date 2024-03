Basket: "B" maschile. Bcl sbanca Varese e vola

CAMPUS

87

BCL

93

CAMPUS VARESE: Zhao, Kkoussi 12, Bottelli 11, Tapparo 9, Scola 3, Golino 4, Bortoli 4, Carità 13, Blair 19, Assui 2, Mana 10. All.: Rocari.

BASKETBALL CLUB LUCCA: Burgalassi 20, Barbieri 6, Lippi 11, Simonetti 13, Tempestini 17, Del Debbio 5, Brugioni 7, Pierini 8, Trentin 6, Rinaldi. All.: Olivieri.

Arbitri: Giuliani di Vigevano e Invernizzi di Dorno (Pavia).

Note: parziali 19-21, 42-48, 53-72.

VARESE - Vittoria pesantissima per Bcl che espugna il fortino del Campus e si porta in testa alla classifica dei play-off "Silver", a quota 12. Quarrata, infatti, battuta a Gallarate, rimane a 10, poi le altre. Le prime due passano a giocarsi la "B" nazionale. Gara dominata nella ripresa da parte dei biancorossi, privi di Barsanti squalificato, dopo i primi 20’ in equilibrio. Spesso sono stati giustamente elogiati i giovani di questa squadra: stavolta bisogna sottolineare la prestazione sia di Burgalassi che di Tempestini, due giocatori esperti che hanno spaccato la partita.

Scatta bene dai blocchi la squadra allenata da coach Olivieri: 8-15 in avvio; i lombardi recuperano grazie a diversi liberi seganti: 10 sui 19 punti totali del primo quarto che Lucca chiude avanti di misura. Anche nel secondo periodo il trend non cambia. I padroni di casa mettono il naso davanti per 26-25, con una tripla di Mana; poi Barbieri e Simonetti riconquistano la testa del match a cinque minuti dal riposo: 30-31 il parziale.

All’intervallo il match è ancora apertissimo, ma nella ripresa cambia il vento. Lucca padrona assoluta del campo ad ogni latitudine; Burgalassi indiscusso re del terzo quarto, fa volare il Bcl sul +20 a cinque dalla terza sirena. Qualche scaramuccia sul parquet che, comunque, non modifica di una virgola l’andamento del match che si chiude alla terza sirena sul 53-72.

Varese tenta la clamorosa "remuntada". Del Debbio e compagni pagano dazio alla fatica: 64-77 e il vantaggio è quasi dilapidato. A venti secondi dalla fine Varese è solo a -4. Ma Tempestini è glaciale dalla lunetta per gli ultimi liberi della sicurezza.

Un successo meritato e prezioso. Giovedì 14 si ritorna in campo per la terza giornata, con l’impegno al "Palatagliate" (ore 20.45), contro Derthona.

Massimo Stefanini