Basket: "B" maschile. Bcl sconfitto all’overtime

MANETTI

90

BCL

84

(d1ts)

MANETTI CASTELFIORENTINO: Rosi, Lazzeri, Corbinelli 15, Pucci 8, Merlini, Viani, Zaiets 15, Scali 10, Cantini 2, Nannipieri 18, Delli Carri, Belli 22. All.: Angiolini.

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Burgalassi 13, Lenci, Lippi 6, Barsanti 7, Simonetti 15, Tempestini 4, Del Debbio 21, Brugioni, Pierini 9, Trentin 9. All.: Olivieri.

Arbitri: Cirinei di Pisa e Montano di Siena.

Note: parziali 19-30, 40-50, 68-66, 80-80.

CASTELFIORENTINO - Dottor Jekyll e Mister Hyde. Bcl domina il primo tempo, segna trenta punti nel primo quarto, cinquanta all’intervallo lungo e vantaggio comodo in doppia cifra. Ma i padroni di casa, con un parziale di 28-16 nella terza frazione, rientrano. Nell’ultimo segmento di gioco i valdelsani firmano, addirittura, il sorpasso. Ma Lucca riesce ad agguantare l’overtime, dove Barsanti e compagni realizzano solo quattro punti, però. Quando si spreca così tanto, in agguato c’è la punizione. In un campionato in cui l’ultima in classifica, Sestri Levante, vince di venti sul campo della prima, Cecina, bisogna dire occasione sciupata dalla formazione lucchese che cade al "Betti" contro la penultima.

Adesso guida la Virtus Siena con 28 punti; Cecina segue a 26, raggiunta da Empoli che ha sbancato Spezia di un punto; mentre San Miniato viene raggiunto a 24 da Quarrata. I biancorossi lucchesi rimangono, quindi, al sesto posto, a quota 22. Il quarto gradino (che conduce direttamente alla poule promozione) è ancora possibile, ma, certamente, era una chance da sfruttare. Arezzo ha vinto e, ora, il nono posto (le prime otto hanno la salvezza garantita) è distante sei punti: tre vittorie a tre giornate dalla fine della regular season e con lo scontro diretto previsto proprio per domenica prossima al "Palatagliate".

Massimo Stefanini