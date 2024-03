Basket: "B" maschile. Bcl sfida il gigante Gulliver

I lillipuziani riuscirono a catturare il gigante Gulliver. Nel romanzo di Swift andò così. Nella partita di questa sera, al "Palatagliate", ore 20.45, (arbitri Marinaro di Cascina e Nocchi di Vicopisano) Bcl spera di fare lo stesso contro Gulliver Derthona Lab. Si tratta, in pratica, del settore giovanile della franchigia che milita da anni in "A1" e che disputa le coppe, con una finale di Coppa Italia all’attivo. Qualche ragazzo di questa compagine è anche già andato in panchina in serie "A".

Gara a dir poco fondamentale in questo mini-torneo che Bcl dovrà affrontare ancora senza Barsanti che sconta la seconda e ultima giornata di squalifica. Mancherà anche il giovane Landucci, infortunato. E’ la terza giornata e i biancorossi sono imbattuti in questi play-off "Silver". Guidano la classifica con 12 punti, davanti a Spezia e Quarrata 10, Gallarate e Derthona 8, Arezzo e Borgomanero 6, Campus Varese 4. Passano alla poule promozione per la "B" nazionale le prime due.

Vincere questa sera significherebbe spedire gli avversari a meno sei, tre vittorie, a cinque giornate dalla fine. Ma non sarà facile. La squadra di coach Ansaloni è tosta. Età media 19 anni. In questa fase sono partiti con 8 punti, a pari merito con il Bcl. I piemontesi hanno inanellato due ko di fila.

Per Lucca molto lavoro in palestra, fisico e tecnico, come, d’altronde, deve essere quando il livello di intensità e l’importanza delle partite lo richiedano.

Olivieri (foto a sinistra) ha cercato di esplorare ogni variabile di gioco possibile per non farsi sorprendere. "E’ una squadra molto pericolosa – afferma – , perché unisce la vitalità e l’imprevedibilità di una squadra giovanile ad una impronta di gioco di squadra più senior rispetto a Varese e Borgomanero. Josovic e Tandia garantiscono pericolosità nel reparto lunghi. Gli esterni Farias, Baldi, Conte, Errica e Diodati hanno tutti punti nelle mani e possono punire sia nel pitturato sia da fuori. Dovremo essere bravi a preparare pochi concetti utili ed efficaci per essere pronti".

"Dobbiamo mantenere – chiude il coach – il giusto livello di tensione nervosa per ripetere le due buone prove di questo play in “Silver”. Dare continuità di prestazione davanti al nostro pubblico sarà fondamentale".

Massimo Stefanini