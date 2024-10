Basket - "B" maschile. Bcl: una vittoria per la fuga

Vittoria per la fuga. Ribaltando il celebre capolavoro cinematografico con Pelè, Bcl potrebbe inventarsi una regia diversa, in collaborazione con la Virtus Siena. Spieghiamo. Battendo Tarros Spezia (questa sera, ore 21, "Palatagliate", arbitri Corso di Pisa e Pampaloni di Terranova Bracciolini), la formazione di coach Olivieri potrebbe trovarsi in testa alla classifica da sola, dopo appena tre giornate. Questo se la Virtus Siena battesse il Costone (posticipo di domani) in un derby che, nella città del Palio, è sempre molto sentito. Sì, perché, dopo due giornate, solo Bcl e Costone sono riuscite a vincere in entrambe le due gare sin qui disputate.

Per carità. La testa solitaria avrebbe una importanza relativa, visto che siamo appena all’inizio della regular season, ma, certamente, a livello psicologico, contribuirebbe ad infondere coraggio ed entusiasmo. Il blitz di Cecina è stato davvero notevole per Barsanti e compagni. Vittoria meritata, con i lucchesi quasi sempre avanti, tecnicamente in palla, tatticamente perfetti, con la giusta maturità anche quando il match ha preso la strada della battaglia agonistica. Insomma, una bella impresa di squadra.

Ora bisognerà verificare quante energie fisiche e mentali sono state spese. Spezia, dopo l’imbarcata contro San Miniato, ha superato Castelfiorentino. I liguri sono già stati affrontati due volte dal Bcl nella pre-season, mettendo a referto una vittoria in trasferta e un ko in casa. Per gli ospiti un minimo di quattro-cinque giocatori in doppia cifra e almeno altri due giocatori che si fermano tra gli otto e i nove punti a partita; mentre Carpani, Merlo e Ramirez girano tra i quattordici e i ventinove punti a gara. Li conosce bene anche Olivieri e, ovviamente, li teme.

"La partita di sabato – spiega il coach – non ha lasciato strascichi particolari dal punto di vista fisico e abbiamo tutti gli elementi per preparare la gara di mercoledì in questi due giorni. Spezia è una compagine molto rinnovata rispetto allo scorso anno. Praticamente solo Carpani e Fazio sono stati confermati. Gli innesti del play Merlo e del tiratore Pettinaroli e Ramirez alzano la qualità degli esterni. Sarà un’altra dura battaglia che ci metterà alla prova".

Massimo Stefanini