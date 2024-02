Basket: "B" maschile. Bcl vince e resta in corsa

TRE COLLI

67

BCL

70

TRE COLLI SERRAVALLE: Rossi 10, Avini, Razic 18, Tava 3, Corino 4, Pavone 9, Perez 16, Ragazzini 7. All.: Gatti.

BASKETBALL CLUB LUCCA: Burgalassi 11, Lenci, Lippi 9, Barsanti 8, Simonetti 6, Tempestini 16, Del Debbio 11, Brugioni, Pierini, Trentin 9. All.: Olivieri.

Arbitri: Toffali di Monza e Invernizzi di Pavia.

Note: parziali 17-18, 32-33, 48-48; espulso l’allenatore di Serravalle, Gatti.

SERRAVALLE SCRIVIA - Padroni di casa che non avevano più nulla da chiedere, solo due vittorie in tutto il girone di ritorno e decimo posto ormai scolpito che li porterà a giocarsi la salvezza nella fase successiva. Ma i piemontesi hanno giocato e lottato sino al termine, arrendendosi soltanto nei secondi finali. Lucca fatica ma, a differenza di Castelfiorentino, non si fa intrappolare e porta a casa un successo fondamentale per credere ancora nel quarto posto, l’ultimo utile per i play-off per la "B" nazionale.

Match equilibrato per tutto il primo tempo. Nella ripresa i padroni di casa tornano a condurre, 43-40, al 25’ e lo fanno con Razic, ma il Bcl reagisce, poi di nuovo Serravalle riconquista il comando. Del Debbio la infila da tre per il nuovo vantaggio biancorosso, ancora una sola lunghezza di distanza: 48-47 a 30” dalla terza sirena, con i padroni di casa ai liberi, per il 48 pari di fine quarto. Si va punto a punto e il finale è da cardoopalma. A 90 secondi dalla fine, siamo sul 62 pari. A recarsi in lunetta questa volta è Barsanti per due su due, in un finale tesissimo. Successivamente è Pavone che fa uno su due dai 5,25 metri e il tabellone dice 64-63, con dieci secondi ancora da giocare e con palla in mano ai lucchesi.

Fallo sistematico di Tre Colli, Tempestini dalla linea della carità realizza entrambi i tiri per il 66-63 a nove secondi dalla sirena finale. La tensione sale ancora di livello e a farne le spese è coach Gatti che viene espulso. Ancora Tempestini in lunetta per due su due: 68-64. Un finale rocambolesco che vede Tempestini tornare sui liberi per altri due pesantissimi punti. A quel punto è fatta e la tripla all’ultimo centesimo vale solo per definire il risultato finale. Lucca sale a quota 26.

Domenica ultima giornata di regular season. E sarà un match che deciderà tutto. Al "Palatagliate", infatti, arriva San Miniato, ieri ko con Cecina. Pisani agganciati da Lucca a 26 punti. Quarrata è rimasta a 24, battuta a Siena dalla capolista Virtus. Se la formazione di Olivieri vincerà con San Miniato, arriverà a 28, staccando i pisani (con il 2-0 nei confronti diretti), già battuti all’andata nella città del tartufo. Quarrata al massimo può arrivare a 26. Bcl sarebbe quarto e qualificato.

Massimo Stefanini