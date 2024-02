Basket: "B" maschile. Flop Bcl, niente "Gold"

BCL

58

ETRUSCA SAN MINIATO

72

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Burgalassi 5, Barbieri, Lenci, Lippi 4, Barsanti 19, Simonetti 8, Tempestini 5, Del Debbio 5, Brugioni, Pierini 4, Trentin 9. All.: Olivieri.

ETRUSCA SAN MINIATO: Lovato 2, Bellavia, Menconi 18, Bellachioma 19, Scardigli 6, Speranza, Jovanovic 17, Capuozzo 2, Ndour 3, Cravero 7. All.: Martelloni.

Arbitri: Forte di Siena e Barbarulo di Firenze.

Note: parziali 9-17, 28-32, 51-56.

LUCCA - Peccato. Bcl perde con San Miniato e, dopo aver coltivato il sogno di approdare tra le prime quattro, come secondo step, dopo aver centrato l’obiettivo salvezza, deve cambiare il... metallo. Anziché qualificarsi per i play-off "in Gold", dovrà disputare la seconda fase, definita "ad orologio", i cosiddetti play-off "in Silver", con i punteggi della prima parte di stagione. Con la riforma dei campionati la Fip ha inventato una formula degna, come difficoltà, delle equazioni di Fibonacci. La formazione di Olivieri, tra l’altro, chiude al sesto posto, poiché è stata scavalcata anche da Quarrata che ha vinto e, quindi, ha raggiunto i biancorossi a quota 26 (ma i mobilieri pistoiesi sono in vantaggio come differenza canestri).

Ricapitolando: Lucca, sesta, ritrova Quarrata, quinta; Spezia, settima e Arezzo, ottavo che ha vinto lo spareggio con Olimpia Legnaia. Poi dovrà vedersela con le altre formazioni classificatesi dal quinto all’ottavo posto della "Conference" Nord-Ovest, "Division A": Gallarate (battuto all’ultima di regular season nello scontro diretto da Sette Laghi Gazzada), Derthona, Borgomanero e Campus Varese. Gare di andata e ritorno a cominciare da domenica 3 marzo. Solo le prime due si qualificano per i play-off promozione alla "B" Nazionale. C’è una bella differenza: se Barsanti e compagni si fossero qualificati per i playoff "in Gold", sarebbe bastato arrivare tra le prime sei, su otto, per andare alle finali. Il cammino è molto più tortuoso e difficile.

Anche se il team del presidente Benigni si porterà dietro 8 punti, frutto di due successi con Arezzo, uno con Spezia e uno con Quarrata.

La partita? Poco da dire: San Miniato gioca meglio, con minore tensione, di fronte ad un migliaio di persone presenti. Lucca resiste 30’: poi game over.

Massimo Stefanini