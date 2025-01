Basket - "b» maschile. Il "Basket Day» ci sarà il 2 febbraio con Arezzo

Domenica 2 febbraio, in occasione della gara casalinga contro Arezzo, ultima della prima fase di regular season, ritorna il "Basket Day", la tradizionale iniziativa in cui lo sport, il volontariato e l’assistenza sociale si fondono per diventare una sola entità. La sinergia è quella tradizionale, tra la Croce Verde di Lucca e il Basketball Club Lucca. La presentazione avrà luogo venerdì prossimo, il 31 gennaio, alle 12, nella sede dell’associazione di volontariato, in viale Castracani 468. Il ricavato della vendita dei biglietti della giornata verrà devoluto alla Croce Verde di Lucca per sostenere le molteplici attività a favore della cittadinanza che la stessa svolge. Bcl che, mercoledì 29 gennaio, alle 21, avrà il turno infrasettimanale a Siena, contro il Costone. Poi Arezzo il 2 febbraio e la sosta fino al 16 febbraio.

Mas. Stef.