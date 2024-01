Basket: "B" maschile, il recupero. Bcl cala il poker, ma quanta paura

BCL

81

SESTRI LEVANTE

73

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Burgalassi 8, Barbieri 3, Lenci, Lippi 14, Barsanti 13, Simonetti 15, Tempestini 6, Del Debbio 5, Brugioni, Pierini 3, Trentin 14. All.: Olivieri.

SESTRI LEVANTE: Lo Moustapha 9, Pittaluga 5, Cavallaro 7, Daunys 9, Costa, Anakwe 17, Pintus 9, Zini 2, Gallo, Barnini, Cartasegna, Bassi 15. All.: Bianchi.

Arbitri: Zanzarella di Rapolano e Rossetti di Rosignano.

Note: parziali 25-13, 50-31, 67-48.

LUCCA - Quarta vittoria consecutiva che vale l’aggancio in classifica a Quarrata che, però, è in vantaggio per la differenza canestri. Pistoiesi quinti, Bcl sesta, ma con il quarto posto lì, a portata di mano, a soli due punti: un successo appena di distanza.

Il recupero della terza giornata di ritorno che non si giocò il 21 dicembre per la legionella al "Palatagliate" ha avuto uno sviluppo strano, stile montagne russe. Dominio assoluto, a tratti, per il team del presidente Benigni. Ma che paura nel finale, con la formazione di coach Bianchi che stava per completare una clamorosa "remuntada". Biancorossi sempre in controllo, con vantaggi anche sui venti punti. Poi un calo, forse anche fisiologico, visti i ritmi intensi delle ultime settimane e il ritorno dei liguri che si sono riportati a meno due a 50 secondi dalla sirena finale. E qui Barsanti e compagni hanno dovuto vincerla di nuovo in un certo senso: prima Lippi conclude un gioco da tre; poi Barsanti ai liberi per un due su due e 81/73 a 17 secondi dal termine; punteggio che rimarrà scolpito per l’ufficialità del referto.

I ragazzi di Olivieri si spingono avanti fino al +10; a fermarli ci prova Daunys e poi Lo Mustapha da tre per il 12-5 a metà del primo quarto. Ospiti che provano a rifarsi sotto per il meno tre, ma Simonetti, prima e Burgalassi da fuori e ancora Barbieri, poi, ristabiliscono le distanze per il 20-9. Di nuovo Burgalassi e Simonetti per il 25-13 finale del primo quarto. Le percentuali da fuori nel primo periodo sono già oltre il 54% da due e il 33% da tre. Poi prove di fuga per i padroni di casa che innestano le marce alte: 36-24 e 50-31 proprio all’intervallo lungo.

Il rientro dagli spogliatoi è di buon auspicio per gli ospiti che recuperano 8 punti in pochi minuti: l’inerzia sembra girata a favore del Sestri. Ma a rimettere le cose in ordine ci pensano Lippi, Simonetti e Trentin per il 64-42 al 28’. Insomma, sembra fatta. Invece la truppa di coach Olivieri perde lucidità, con i liguri che non mollano: 75-68. Il finale, già raccontato, indirizza il match verso le mura.

Domenica 28 gennaio, alle 18, altra sfida fondamentale, a Castelfiorentino, squadra nei bassifondi della classifica, ma pur sempre ostica da superare.

Massimo Stefanini