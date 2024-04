Basket - "B" maschile: play-off "Silver". Bcl, domani è il giorno cruciale della verità

Il giorno della verità. Domani, alle 18, al "Palatagliate", arbitri Zanzarella e Forte di Siena, si gioca l’ultima giornata dei play-off Silver per la serie "B" interregionale e Basketball Club Lucca affronta College Borgomanero, cercando il lasciapassare per i play-off che conducono nella serie cadetta, sì, ma quella nazionale. Passano le prime due e Quarrata è già qualificata. Al secondo posto, appaiate, Spezia e Bcl. La franchigia del Golfo dei Poeti, però, ha il confronto diretto di regular season a favore. Se la Tarros vince, Lucca è out, anche se si impone con i novaresi.

Non ci sono scontri diretti: domani la truppa di coach Olivieri affronta i piemontesi già eliminati; Spezia, invece, se la vedrà con Gallarate che, al contrario, una piccola speranza ce l’ha ancora, perché, è vero che i varesini sono staccati di due lunghezze, ma, vincendo alla Spezia, raggiungerebbero i liguri e, poi, dovrebbero sperare che Barsanti e compagni faccessero harakiri. In quel caso tre formazioni appaiate a quota 16.

Spezia è in vantaggio su Lucca, poiché, in regualr season, ha vinto in casa contro i biancorossi 81-63 e perso al "Palatagliate" 92-90. Spezia ha vinto di diciotto e perso di due: totale + 16 su Lucca. I liguri, nei play-off "Silver", hanno vinto all’andata a Gallarate 82-75. Se dovessero perdere in casa con i varesini e lo facessero di sei lunghezze al massimo, sarebbero, comunque, secondi. Ma lo sarebbero lo stesso fino al ko con 17 punti di scarto. Vediamo perché. Lucca è avanti di 3 nei due match complessivi con Gallarate nel gironcino attuale. Meno 16 con Spezia. Totale, per Lucca, meno 13.

In caso di ipotesi più complicata, quella di un arrivo a tre (Lucca, Spezia Gallarate), i liguri sarebbero fuori solo se perdesseroo in casa con Gallarate di 17. Lucca è + 3 con Gallarate e – 16 con Spezia. Totale: -13. Spezia, perdendo di 17, sarebbe -10 con i lombardi e + 16 sui biancorossi. Totale: +6. Gallarate, vincendo di 17 alla Spezia, sarebbe +10 sui liguri e -3 con Lucca. Totale: +7. Gallarate seconda e qualificata.

Questo per confermare, con i numeri che Spezia è nettamente favorita. Tra l’altro i liguri potevano già essere qualificati se non fossero inciampati nel recupero contro Campus Varese, fanalino di coda del gironcino. Calcolatrici e numeri relativi che sarebbero del tutto inutili se Spezia, largamente favorita, vincesse contro Borgomanero che gioca per onorare lo sport. Ma anche Campus Varese doveva fare lo stesso e, invece, ha castigato i bianconeri...

Per Lucca, comunque vada, stagione positiva.

