BASKET B MASCHILE. Tarros si gioca il futuro nei prossimi due match

Tra oggi e domenica prossima la Tarros conoscerà il proprio futuro. Che è ancora nelle proprie mani: 4 punti che se conquistati porterebbero matematicamente Fazio e compagni ai playoff, altrimenti bisognerà vedere Derthona e soprattutto Lucca, che si sono affrontate ieri sera in Piemonte, cosa hanno fatto. I bianconeri oggi sono di scena a Borgomamero conoscendo già il risultato dei toscani e forse proprio per questo, per evitare sorprese poi domenica contro Gallarate, devono vincere anche per ‘vendicare’ il ko dell’andata. Coach Andrea Scocchera ha a disposizione la squadra al completo; sarà Francesco Ferrari, non ancora 19enne, il pericolo pubblico numero 1 che già all’andata fece capire perché Armani Milano si è già accaparrata il suo cartellino. Palla a due alle 18: arbitrano Mauro Ferrero Regis di Torino e Giuliano Molteni di Cantù.

Gianni Salis