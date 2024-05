Basket - "B" maschile. Un biennale per Olivieri

Contratto biennale. La stagione è appena terminata per Bcl, eliminato nei quarti di finale ai play-off per la serie "B" nazionale da Saronno, lo scorso 4 maggio e, dopo nemmeno una settimana, arriva la prima decisione del board dirigenziale biancorosso.

Come da noi anticipato nel bilancio finale di Bcl qualche giorno fa, arriva la conferma di coach Olivieri alla guida di una squadra che, acquisita la "B" interregionale la scorsa estate, da matricola ha guadagnato, prima la salvezza e, poi, i play-off "Silver", prima di quelli per la "B" nazionale. Sia nel calcio sia nel basket e in ogni sport di squadra in genere, il primo punto è l’allenatore. Da quello si deve ripartire prima di pianificare il futuro. Il presidente Matteo Benigni e tutto il consiglio hanno già provveduto a mettere il primo punto fermo. Leonardo Olivieri sarà il capo allenatore della prima squadra per la prossima stagione sportiva 2024-25 e per la successiva. Una conferma biennale, quindi, per dare continuità al percorso intrapreso lo scorso anno con la prima squadra e con la valorizzazione dei giovani talenti del vivaio biancorosso.

Olivieri, infatti, oltre alla guida della prima squadra, sarà anche parte attiva nella programmazione e nella gestione tecnica del settore giovanile, seguendo, come primo allenatore – come già fatto nella passata stagione sportiva – , anche alcune squadre giovanili. Il Bcl è "felice e soddisfatto del raggiunto accordo" e si augura di raggiungere assieme a coach Olivieri risultati sportivi ancora più importanti e appaganti.

Adesso la società, con il confermato tecnico, dovrà capire quale stagione fare per il 2024-2025. Mantenere questo tipo di livello o alzare l’asticella, pur in una fase ancora delicata sotto il profilo economico e, quindi, con difficoltà a trovare abbinamenti e sponsor? Evidentemente, se il matrimonio sportivo tra società e coach prosegue, significa che c’è intesa anche sui programmi. I biancorossi sfornano talenti a spron battuto e anche in "B" interregionale hanno giocato con almeno otto giocatori lucchesi nel roster, magari considerando i ragazzi che, però, hanno collezionato presenze e fatto esperienza. Non solo i Landucci e i Lenci, ma anche i titolarissimi come Simonetti, Lippi, Pierini e i due "miti": Barsanti e Del Debbio.

Massimo Stefanini