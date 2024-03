Basket b nazionale. Andrea Costa a Cento, respinto il ricorso

Confermate le due giornate di squalifica del PalaRuggi per l’Andrea Costa che emigrerà domenica alla Baltur Arena di Cento contro Lumezzane (abbonamenti validi e biglietti a 10 euro). La corte d’appello della Fip ha respinto il ricorso. "Lo sapevamo per la recidività di certi comportamenti segnalateci nelle varie multe che ammontano a 6.530 euro ed eravamo preparati a trasferirci sul campo dei colleghi centesi che ringrazio per la disponibilità – commenta la responsabile settore sportivo Sofia Conti che in una nota del club punta il dito contro chi si è avvicinato agli arbitri –. Il fatto più grave è l’episodio in cui qualcuno si è sentito in potere di invadere il campo per festeggiare attorno ai giocatori e, soprattutto, di andare ad applaudire a 10 cm dalla faccia dell’arbitro. Queste persone, individuate grazie ai video, son state ben viste e con il loro comportamento hanno causato un gravissimo danno alla società, alla squadra e al nostro pubblico".