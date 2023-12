Basket b nazionale. Andrea Costa, bilancio positivo in attesa del derby

Cinque vittorie consecutive e la sesta sfumata con qualche rammarico contro Faenza. Ma la sconfitta del PalaCattani poco prima delle festività natalizie non ha certo intaccato il cammino dell’Andrea Costa, che si conferma fin qui superlativo e che va a certificare un finale di anno solare quanto mai positivo.

Prima di tornare in campo e concludere il girone di andata nel derby con la Virtus Imola, il bilancio sul campo parla di sette vittorie nelle ultime nove gare e i 18 punti in classifica a confermare il rassicurante +8 sulla zona calda maturato nelle ultime settimane.

Un successo nel derby contro Faenza sarebbe stata la classica ciliegina sulla torta, un bel regalo di Natale anche per i tantissimi tifosi che hanno affollato il PalaCattani (bello poi il ricordo della curva biancorossa nei confronti di Chicco Ravaglia durante la partita). Non è bastato però lottare alla pari contro un avversario dal tasso tecnico elevato, per di più giocando senza di fatto Aukstikalnis, penalizzato dalle fischiate in grigio che in certi frangenti hanno finito per premiare maggiormente l’intensità agonistica dei padroni di casa, con l’Andrea Costa costretta a cadere presto nel bonus nei primi minuti del terzo e ultimo quarto (da qui anche il maggior nervosismo). Una partita ruvida, decisa certamente dalla maggior esperienza del gruppo faentino, dalla quale è comunque arrivata l’ennesima conferma della bontà del lavoro del tecnico Emanuele Di Paolantonio e di come questa Andrea Costa sia in crescita e possa giocarsela alla pari anche contro avversarie più quotate. Ora la ripresa degli allenamenti con i biancorossi che continueranno ad allenarsi ancora in questi giorni fino all’ultimo dell’anno, prima di iniziare l’ultima settimana che porterà al tanto atteso derby, per il quale comincia oggi la prevendita dei biglietti nella sede di via Valeriani con i primi tre giorni riservati alla vendita solo per i tifosi biancorossi.

Luca Monduzzi