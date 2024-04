Basket B Nazionale: arriva un importante sostegno finanziario in previsione dell’acquisto di una quota di maggioranza in estate. Andrea Costa, c’è Perez per l’aiuto economico L'ex campione mondiale di nuoto pinnato Cristian Manuel Perez sostiene finanziariamente l'Andrea Costa, garantendo la conclusione serena della stagione e prospettando un coinvolgimento futuro più ampio nella società.